Nuova edizione di “Nocinopoli” in Piazza Matteotti, due giorni nella tradizione

Sabato 11 e domenica 12 giugno al via Nocinopoli - la Città del Nocino, l’iniziativa promossa da Il Matraccio - Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e Modenamoremio.

Due giornate in Piazza Matteotti all’insegna della tradizione e della valorizzazione del patrimonio enogastronomico modenese. Solidarietà è il titolo dell’edizione 2022, una scelta per porre l’attenzione e non dimenticare il difficile momento storico e il conflitto che stiamo attraversando, pur rimanendo nella leggerezza e nel divertimento che caratterizzano la manifestazione.

Si parte sabato 11 alle ore 11.00 con il taglio del nastro e del bensone e con la consegna, come da tradizione, della chiave di Nocinopoli al Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

A seguire nel pomeriggio alle 16.30 è prevista la Merenda con “Ricette modenesi” e la Premiazione della Disfida del Bensone 2022 con un intervento di Roberta Boni e la degustazione di torte e bensone a cura delle rezdore di Ricette Modenesi.

Alle ore 18.00 e alle 19.00 due gli appuntamenti con Il salotto del gusto. Il primo Il Nocino tipico di Modena è a cura de Il Matraccio, che presenta il nocino della tradizione famigliare modenese con una degustazione guidata. Il secondo Il miele e le sue virtù vede come protagonista l’associazione Meliodas Apicoltura di Marco Civico con una spiegazione delle proprietà del miele e il metodo di produzione.

Chiude la giornata di sabato alle ore 21.00 lo spettacolo musicale con Toffa&Friends che proporrà grandi successi della storia del jazz.

Ad aprire il programma di domenica alle ore 10.30 la Banda Cittadina “A. Ferri”; a seguire alle 11.30 il terzo appuntamento del Il salotto del gusto dedicato al caffè: Claudio Borghi dell’omonima torrefazione spiegherà la tradizione del caffè con al termine una degustazione.

Si prosegue alle ore 14.30 e alle 16.30 con due approfondimenti dedicati ai ciccioli frolli: “La tradizione della Pcarìa fàta in cà: i ciccioli frolli”, cavatura e pressatura dei ciccioli a cura di Academia Judices Salatii - Associazione assaggiatori di salumi e degli Amici dell’aia di Scandiano.

A Scuola di sfoglina alle ore 15.00 con Rina Poletti di Miss…ione Mattarello mentre alle ore 17.00 un appuntamento dedicato alla cultura e alla storia modenese: Gabriele Sorrentino presenta il suo libro Mutina attraverso il romanzo storico.

Chiudono la giornata e la manifestazione due incontri dedicati al nocino, vero protagonista della due giorni: alle ore 18.30 la Premiazione del Palio Nocino Mio 2020/2021 mentre alle 19.30 ultimo appuntamento del Salotto del gusto con la presentazione e degustazione del nocino della tradizione famigliare modenese a cura de Il Matraccio.

Nell’arco dell’intera manifestazione stand enogastronomici e artigianali della tradizione modenese con assaggi gratuiti e degustazioni, i consigli dei maestri del Matraccio per migliorare il proprio nocino e l’intrattenimento musicale di RADIO 54 Soliera Web Station.