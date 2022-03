"Noi non archiviamo": le iniziative del Comitato Verità e Giustizia nell'anniversario delle rivolte al carcere Sant'Anna

In ricordo delle vittime delle rivolte scoppiate al Carcere di Modena l'8 marzo del 2020, il Comitato Verità e Giustizia per la Strage del Sant'Anna organizza per venerdì 11 e sabato 12 marzo una rassega di eventi intitolata "Noi non archiviamo". A seguire il programma completo

Venerdì 11 marzo

18.00: assemblea pubblica / presentazione del secondo volume del dossier

20.30: proiezione di "Anatomia di una rivolta", documentario di RaiNews24 di Maria Elena Scandaliato e Giulia Bond presso Spazio Nuovo Viale IV Novembre, 40/b, 41123 Modena. Ingresso con tessera arci

22.00: Banda Popolare dell'Emilia Rossa / Giorgio Canali / Dandy Bestia in concerto presso Vibra Club Viale IV Novembre, 40/a, 41123 Modena. Ingresso con tessera Arci e Green Pass

Sabato 12 marzo

16.00: piazzale San Giorgio - Performance di danza contemporanea a cura di Rylab - Laboratorio Sperimentale di Danza Contemporanea diretto dalla danzatrice professionista Eleonora Di Vita @enoire / mostra itinerante a cura di Antigone

17.00: largo Sant'Eufemia - Reading poetico cura del collettivo Modena City Rimers

18.00: piazzetta Pomposa - Microfono aperto e birra per i detenuti presso Juta Stereobar

L'incasso del concerto dell'11 e dell'aperitivo del 12 sarà impiegato per riportare la salma di Hafed Chouchane in Tunisia.