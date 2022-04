Una serata tra noir e musica a La Tenda di Modena

Era nato nel 1911 a Kiev nell'allora Russia imperiale, da madre italiana e padre ucraino, Volodymyr Valerianovic Šcerbanenko, meglio conosciuto come Giorgio Scerbanenco. Rimasto orfano presto perché il padre venne ucciso nel corso della rivoluzione russa, trascorse praticamente l'intera esistenza in Italia, da apolide, scrivendo moltissimo e diventando, a partire dalla seconda metà degli anni '60, il maestro indiscusso del noir italiano.

A Scerbanenco, ma non solo, il collettivo Squilibri dedica il reading con musica live dal titolo "I milanesi ammazzano al sabato", in programma mercoledì 6 aprile, alle 21, alla Tenda di via Monte Kosica, a Modena. Ingresso gratuito con green pass e mascherina.

Si tratta della serata conclusiva del ciclo “Il Noir tra le righe” sull'universo letterario del giallo e del poliziesco, in alcune sue articolazioni geografiche: Stati Uniti, Francia e, appunto, Italia.

Di Scerbanenco verranno proposti un testo autobiografico ("Io, Vladimir Scerbanenko"), alcuni racconti e brani dai romanzi della saga di Duca Lamberti ("Venere privata", "Traditori di tutti" e "I milanesi ammazzano al sabato"). In chiusura si leggeranno brani da "Pericle il nero", straordinario e poco conosciuto noir di Giuseppe Ferrandino, che di recente è stato trasposto al cinema con Riccardo Scamarcio come protagonista. Sul palco Stefania Delia Carnevali, Eleonora De Agostini, Francesco Rossetti, Luca Zirondoli e i musicisti Enrico Pasini e Daniele Rossi.