"Noise", inaugura al Rosso Tiepido la mostra personale di Elena Ascari

Inaugura, sabato 26 settembre alle 18.30 presso l'Hangar Rosso Tiepido, "Noise", la mostra di Elena Ascari curata da Maria Chiara Wang, che sarà visitabile fino al 17 ottobre.

Noise è un luogo virtuale, una dimensione in cui interferenze, rumori di fondo e chiacchiericci della rete si sovrappongono e si confondono; ma è anche il binomio noi-sé inteso come dialogo tra il mondo esterno e la sfera individuale, intima, privata, introspettiva. Questi due concetti fondano e delimitano il perimetro entro cui s’inscrive l’opera di Elena Ascari rappresentata in questa personale presso l’Hangar Rosso Tiepido, curata da Maria Chiara Wang, nell’evoluzione, tecnica e cronologica, del suo ultimo decennio.

Orari: lunedì - sabato dalle 15.00 alle 18.00. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni contattare il numero 059 282353.