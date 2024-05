Alla Biblioteca Giardino incontro con Veronica Saetti, fondatrice di Buy Nothing Modena

Appuntamento alla Sala Curie della Biblioteca Giardino di Modena venerdi 10 maggio alle 17.30 con "Non comprare niente!", l'incontro con Veronica Saetti, fondatrice di Buy Nothing Modena.

Nel 2021 è uscita in Italia la traduzione del libro scritto da Liesl Clark e Rebecca Rockefeller dedicato al progetto Buy Nothing, secondo il quale dono e condivisione permettono di limitare gli sprechi e l'accumulo di oggetti inutili, oltre che creare una comunità locale su cui fare affidamento. Nello stesso anno è nato Buy Nothing Modena, un gruppo Facebook, e non solo, che conta più di 2000 membri. Veronica Saetti dialoga con il Gruppo di lettura HappyX.