Non è la Fiera e Nonantola Città d'Arte: al via un weekend ricco di eventi

Nonostante la tradizionale Fiera sia stata rinviata al 2022, l’ultimo fine settimana di luglio a Nonantola rimane comunque ricco di eventi grazie alle iniziative di “Non è la Fiera” proposte dalla locale Pro Loco e di “Nonantola Città d’Arte” organizzate dai gruppi “NonantolArte" e “PhotoNonantolArte”.

Non è la Fiera

Le iniziative al Giardino Perla Verde partono venerdì 23 luglio alle ore 21 15 con la serata fotografica “Nonantola di ieri e oggi a confronto” proposta dall’associazione AEMILIA. Spazio invece ai grandi successi di Lucio Battisti sabato 24 luglio con la “Innocenti Evasioni Band”. Si tratta di una novità per i nonantolani e un’occasione per poter apprezzare la voce del front man del gruppo molto simile a quella dell’indimenticabile musicista di Poggio Bustone. Ancora buona musica domenica 25 luglio attraverso le note dei Bluesbandati, noto gruppo locale nato nelle Officine Musicali, la scuola di musica di Nonantola. La serata è proposta in collaborazione con Radio Attiva. Infine lunedì 26 luglio è in programma il gradito ritorno della Tribute band “Allegri Vagabondi”, l’unica autorizzata dai Nomadi a fregiarsi di questo titolo. Sempre al Giardino Perla Verde, nel corso della manifestazione, sono esposti alcuni rari esemplari di moto d’epoca della collezione privata di Lorenzo Prato.

Oltre agli spettacoli a “Non è la Fiera” in Piazza della Liberazione sono previste le bancarelle degli artistico-creativi e delle associazioni di Volontariato, mentre in Viale delle Rimembranze si tiene il mercato degli ambulanti. Completano il programma le giostre in piazza Alessandrini e piazza Tien An Men, mentre per gli amanti degli animali venerdì 23 luglio alle 20 30 è in programma la passeggiata a 6 zampe per il centro di Nonantola.

Nonantola Città d’Arte

Nonantola Città d’Arte unisce gli eventi artistici dell’estate nonantolana durante l’ultimo fine settimana di Luglio organizzati dai gruppi “NonantolArte" e “PhotoNonantolArte" costituiti all’interno dell’Associazione Ricreativa Culturale “La Clessidra APS”, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e in collaborazione con AFNI Emilia Romagna, Torre Attiva, Pro Loco Nonantola, Museo di Nonantola e Partecipanza Agraria di Nonantola. L’inaugurazione delle iniziative di Nonantola Città d’arte è prevista venerdì 23 luglio alle ore 19.00 con la partenza da Torre Attiva (Torre dei Modenesi).