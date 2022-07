"Non si è più sicuri di niente", Andrea ferrari in scena a Campogalliano

Mercoledì 13 luglio, alle ore 21,15 nella cornice del Parco Tien An Men di Campogalliano (MO) è di scena lo spettacolo comico Non si è più sicuri di niente! di e con Andrea Ferrari. Il titolo del recital nasce dagli eventi scaturiti in questo tempo. Un testo sempre attuale, in evoluzione e continuamente aggiornato, che affronta la realtà con le chiavi della farsa e dell'umorismo, il tutto condito da momenti musicali e caratterizzazioni in vernacolo emiliano-romagnolo.

Da sempre cultore dei dialetti, delle lingue e delle inflessioni, Andrea Ferrari gioca con le parole e con il vernacolo locale, sottolineandone l'importanza della salvaguardia. Uno spettacolo dai toni esilaranti, ironici e, al tempo stesso, riflessivi. Diplomato all’Accademia d’Arte drammatica di Milano, Ferrari passa dal registro brillante alla prosa classica; è responsabile della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale che ha appena chiuso la stagione: le iscrizioni sono aperte per le sessioni 2022-2023. Da quest'anno si è aggiunto un nuovo livello rivolto agli allievi-interpreti adolescenti dai 13 ai 17 anni.

Per informazioni, e-mail: nuovadidatticateatrale@gmail.com. L’evento del Parco Tien An Men è organizzato dal Comune di Campogalliano. L'accesso è libero e gratuito.