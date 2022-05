"Non si è più sicuri di niente!", lo spettacolo di Andrea Ferrari a Ponte Alto

Sabato 21 maggio alle ore 21 alla Festa dell'Unità di Ponte Alto a Modena, fa tappa lo spettacolo comico-musicale Non si è più sicuri di niente! di e con Andrea Ferrari con ingresso libero e gratuito. I temi trattati, tutti in chiave comica, saranno la vita, la morte, le vaccinazioni, le quotidianità e i comportamenti delle persone in questi due anni di pandemia, il tutto condito da momenti musicali e caratterizzazioni in vernacolo emiliano-romagnolo vero fulcro della comunicazione popolare e di fusione con il pubblico. D

a sempre cultore della lingua italiana e delle sue inflessioni, Andrea Ferrari gioca con le parole e con il vernacolo locale, sottolineandone l'importanza della salvaguardia. Uno spettacolo dai toni esilaranti, ironici e, al tempo stesso, riflessivi. L'attore modenese passa dal registro brillante alla prosa classica, costruendo i propri personaggi grazie all’osservazione del quotidiano. Andrea Ferrari ha una propria compagnia teatrale ed è responsabile della scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale.

Le prossime produzioni sono: venerdì 27 maggio, nell'ambito del 37° Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi, al teatro Comunale di Marano sul Panaro alle ore 20,30 è presentato l'atto unico di Luigi Pirandello, L'Uomo dal fiore in bocca in replica venerdì 24 giugno al teatro Tempio di Modena; mentre sabato 25 giugno, alle ore 21 sempre al teatro Tempio, sarà la volta della commedia brillante scritta, interpretata e diretta dallo stesso Ferrari, intitolata Il Penitenziere.