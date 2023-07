Non Solo Birra, quattro giorni di divertimento a Pavullo

Orario non disponibile

Dal 27/07/2023 al 30/07/2023

Dal 27 al 30 luglio, torna nel piazzale antistante lo Stadio Minelli, in Via Alberto Braglia, a Pavullo, il Non Solo Birra. Quattro giorni densi di eventi, buon cibo, fiumi di birra, musica live, dj set e tante altre novità.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione, il 27 luglio ci saranno i Finley, la cui esibizione inizierà alle ore 21.00. Attesissimo anche Alletattoo, con tatuaggi (e trasferelli) tutti i giorni del festival.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Instagram o la pagina Facebook dell'evento.