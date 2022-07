Non Solo Birra, grande ritorno per la festa dell'estate Pavullese

Era luglio 2019 quando Non Solo Birra festeggiava i suoi primi 30 anni con un’edizione record. Dal giorno dopo il Circolo Freegnano ha iniziato a lavorare a quella successiva, immaginando tante novità per migliorare ancora la festa più amata dell’estate dell’Appennino modenese. Poi il mondo è cambiato e anche Non Solo Birra s’è fermata. Ma dal 28 al 31 luglio 2022 finalmente quella tanto agognata edizione numero 31 si farà, e le novità a lungo studiate vedranno la luce, segnando il ritorno più atteso della bella stagione. Per festeggiarlo, ci saranno ospiti d’eccezione come N.A.I.P., rivelazione dell’edizione 2020 di X-Factor che sabato 30 porterà sul palco di Non Solo Birra 31 il suo eccentrico cantautorato elettronico in una tappa del tour estivo. Oppure lo show di fine festa di domenica 31, con i Riff Raff che da 25 anni sono la cover band degli AcDc acclamata anche dagli originali.

Chi partecipa alla festa sin dalla sua prima edizione nel 1990 s’accorgerà subito che qualcosa è cambiato. La struttura principale che ospita le tavolate per le cene, i dj e gli artisti dal vivo, raddoppia di dimensioni per ospitare le migliaia di visitatori di Non Solo Birra e tenere tutti al coperto. E al coperto saranno anche i due palchi per gli spettacoli: su Main Stage e Kitchen Stage per tutte le quattro sere si alterneranno dj-set e concerti dal vivo da apertura a notte inoltrata, anche in caso di pioggia. Tra gli ospiti, anche il dj veterano del Cocoricò Federico Grazzini giovedì 28 e la serata di rock pavullese con Fuximile, RoadHoags e Sapone Intimo venerdì 29. Non bastasse, terzo punto musica con i dj-set rock del confermato Gazebo Rock. E a farci compagnia per tutte le sere ci sarà la rockstar dei tatuaggi Alle Tattoo, coi suoi 14 record mondiali all’attivo tra cui il tatuaggio più alto al mondo sulle pendici dell’Everest.

Quello che non cambia mai pur in un’edizione ricca di novità sono l’ingresso sempre gratuito per tutti gli eventi, i piatti tipici della nostra montagna e quelli senza glutine per celiaci, i cento volontari che da oltre trent’anni rendono Non Solo Birra unica, dieci birre diverse tra cui scegliere. E il via alle danze ogni sera alle ore 20.