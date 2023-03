"Non temiAMO la Matematica" torna a Ravarino per l'XI Edizione

Numeri, calcoli, equazioni, problemi, soluzioni… La parola Matematica evoca in molte persone un misto di timore ed antipatia, probabile eredità di una tradizione scolastica nazionale storicamente più improntata alle materie umanistiche e ad un approccio didattico ancora poco problematico e troppo ripetitivo. Eppure, i principali risultati raggiunti dall’umanità si devono proprio alla conoscenza ed alla padronanza non tanto dei numeri e delle capacità di calcolo, quanto alla possibilità che la Matematica offre di rappresentare, con simboli, numeri ed equazioni, le leggi della natura, di indagare realtà socio economiche, di dare espressività ad arte e musica, per consentire di capire meglio il mondo, la natura e l’universo, ma anche di giocare, di emozionarci e divertirci.

Per promuovere la conoscenza della regina delle scienze, dal 1° al 22 aprile si tiene a Ravarino (MO) l’undicesima edizione di “Non temiAMO la Matematica”: una rassegna culturale che attraverso momenti divulgativi, conferenze teatralizzate, laboratori ed attività didattiche per le scuole vuole promuovere la conoscenza della Matematica ed avvicinare la disciplina dei numeri al pubblico più ampio e non specialistico. Semplici cittadini, studenti, insegnanti ed appassionati potranno così sperimentare un approccio inconsueto e divertente alla matematica, reso possibile da relatori che uniscono una grande competenza scientifica ad una eccellente capacità comunicativa.

La rassegna è promossa dal Comune di Ravarino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Modena, ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo I.C.2 Ravarino e Sintab Srl. Gli appuntamenti si terranno in presenza presso il Teatro Comunale di Ravarino (Piazza Martiri della Libertà): tutti gli incontri saranno ad ingresso libero gratuito fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni: www.nontemiamolamatematica.it

Il primo appuntamento della rassegna è in programma per sabato 1° aprile alle ore 17:00, ed è costituito da un incontro pubblico con Cristiana De Filippis, giovane matematica italiana che si sta affermando come ricercatrice a livello internazionale. Dopo aver conseguito il PhD ad Oxford ed aver vinto premi in Gran Bretagna ed in Italia (Premio Iapichino 2021 dell’Accademia nazionale dei Lincei) è stata recentemente selezionata dalla European Mathematical Society tra i 30 migliori giovani talenti del nostro continente. Attualmente ricopre il ruolo di ricercatrice al Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, dove insegna Analisi matematica.

Giovedì 13 aprile alle ore 21 sarà poi la volta del prof. Piergiorgio Odifreddi: il famoso matematico, logico e saggista terrà una conferenza pubblica congiunta sul tema “Matematica e Letteratura” assieme al prof. Bruno D’Amore, docente all’Alma Mater di Bologna ed all’Università di Bogotà, ricercatore di fama internazionale nonché autorità riconosciuta nel campo della didattica della matematica.

La rassegna proseguirà poi venerdì 14 aprile a partire dalle ore 16:15 con la quinta edizione del Convegno Nazionale di Didattica della Matematica. Nel corso della giornata docenti ed esperti provenienti da tutta Italia si confronteranno in un seminario per insegnanti - aperto a tutta la cittadinanza - al quale parteciperanno il prof. Bruno D’Amore, George Santi (Università di Macerata), Federica Ferretti (Università di Ferrara), Miglena Asenova (Libera Università di Bolzano). L’evento potrà essere seguito anche via streaming.

A conclusione dell’edizione 2023 della rassegna “Non temiAMO la Matematica”, si terrà sabato 22 aprile alle ore 17:00, la lezione-conferenza “Cosa è davvero l’economia circolare?”, a cura di Valerio Rossi Albertini, fisico-chimico primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di Divulgazione della Scienza presso l’Università Roma. Rossi Albertini è autore di oltre 130 pubblicazioni di fisica, chimica e scienza dei materiali su riviste internazionali, ed è conosciuto anche dal grande pubblico nelle sue vesti di conduttore della trasmissione di Rai 2 “Quasar”, che tratta i temi legati alle nuove tecnologie per la tutela ambientale.

“Con questa rassegna, divenuta ormai un appuntamento imprescindibile per il nostro territorio, intendiamo creare e consolidare una relazione tra il mondo della cultura scientifica ed il pubblico più ampio” sottolinea Maurizia Rebecchi, Sindaco di Ravarino e Consigliera Provinciale con delega alle Pari Opportunità. “L’iniziativa - prosegue - non è rivolta solo agli adulti o agli appassionati della materia, ma coinvolge il mondo della formazione e dell’educazione realizzando appuntamenti di alto valore accademico in un clima piacevole e divertente. Confidiamo che anche quest’anno, come per le precedenti edizioni, la manifestazione possa registrare una grande affluenza di pubblico e siamo certi che le proposte realizzate siano tutte di alto livello qualitativo. Un pensiero speciale agli studenti e alle studentesse, anche se queste ultime, forse, hanno solo più bisogno di sentirselo ripetere: seguite le vostre aspirazioni e siate determinati e determinate. La scienza non conosce genere maschile o femminile, è meravigliosa ed è un peccato privarsene solo per colpa dei pregiudizi o dei timori personali”.

La realizzazione della undicesima edizione della rassegna “Non temiAMO la Matematica” vede il contributo di: Assicoop-UnipolSai; Associazione Agorà e Comitato Genitori Ravarino; Casa vinicola “Marchesi di Ravarino”; Le Conserve della Nonna; GRAF-Synergy, Osteria “Il Grano di Pepe”; Sinergas.