Al via la nona edizione di “Liricamore”, il concerto dedicato alla memoria del Commendatore Cavaliere Roberto

Si svolgerà domenica prossima, 6 marzo a partire dalle ore 17 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, la nona edizione di “Liricamore”, il concerto dedicato alla memoria del Commendatore Cavaliere Roberto Costi nel 10^ anniversario della sua scomparsa. Il commendator Costi, persona molto conosciuta e stimata a Sassuolo e in tutto l'ambiente artistico musicale, ha profuso le sue energie per la promozione della cultura musicale e per la promozione di tanti giovani promesse, oltre ad essere stato Presidente Onorario del Circolo “Amici della Lirica”, organizzatore del concerto con il patrocinio del Comune di Sassuolo, e Direttore Artistico fin dai primi anni della fondazione.

Protagonisti della nona edizione di “Liricamore, saranno il soprano Irene Celle, il mezzosoprano Zhu Aoxue, il tenore Michele Gatto, il basso/baritono Alessandro Busi. Al pianoforte si esibirà Claudia Rondelli con la presentazione a cura di Simone Guaitoli.

L’entrata è gratuita fino ad esaurimento posti con mascherina, green pass rafforzato e rispetto del distanziamento.

Prenotazione al 335.5348.339