Nonantola Film Festival 2024, al via la rassegna estiva

Cinque serate all’insegna del cinema di qualità, con tre titoli di forte richiamo, una serata dedicata ai corti d’autore e un’altra realizzata in collaborazione con Fondazione Villa Emma. Da domani, mercoledì 26 giugno, a domenica 30 giugno si svolgerà la rassegna estiva del Nonantola Film Festival 2024, nell’ambito del programma di ‘Nonantola d’estate’ organizzato dall’Amministrazione comunale. Le proiezioni ad ingresso gratuito avranno luogo in piazza Liberazione a partire dalle ore 21.45, in caso di maltempo saranno annullate.

Si parte domani sera con “Wonka”, film per tutta la famiglia diretto da Paul King ed interpretato dal divo del momento Timothée Chalamet, accanto a lui tra gli altri il premio Oscar Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan ‘Mr. Bean’ Atkinson e Hugh Grant in un ruolo decisamente insolito.

Giovedì 27 ecco ‘Corti sotto le stelle’, cinque cortometraggi di autori sia italiani che stranieri in linea con la mission del Nonantola Film Festival. Ad aprire la serata in anteprima provinciale sarà “Nimic” di Yorgos Lanthimos, il noto regista greco il cui ultimo film “Kinds of Kindness” è in sala in queste settimane. A presentare il corto il distributore italiano Pietro Liberati della Trent Film. A seguire “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella, vincitore del David di Donatello 2023 come Miglior Cortometraggio. Altra anteprima nazionale con “Oltre Orizzonte”, immaginato da Miro Is Dreaming, scritto e prodotto da AIIO, un'intelligenza artificiale di Michele Ronchetti. A presentarlo Michele Ronchetti (autore) e Federico Sigillo (regia video). Chiudono il programma i corti “Self-care” realizzato nell’ambito del Nonantola Film Festival 2024 in collaborazione con l’I.I.S. “Adolfo Venturi” di Modena e “Sarà luce” realizzato dai ragazzi del laboratorio Ciak Si Gira, tenuto da Carlo Battelli, per il Nonantola Film Festival, in collaborazione con Officine Culturali-Comune di Nonantola. Presentano il regista e autore Carlo Battelli assieme ad alcuni ragazzi e alcune ragazze che hanno lavorati ai corti.

Venerdì 28 l’iniziativa realizzata in collaborazione con Fondazione Villa Emma dal titolo “Ricordi in pellicola: il fondo della famiglia Moreali”. Nel corso della serata saranno mostrati alcuni estratti dal fondo filmico della famiglia Moreali di Nonantola, più i due corti vincitori in anni diversi del Premio Zavattini “Il mare che non muore” di Caterina Biasiucci e “Comunisti” di Davide Crudetti. Interventi di Alessandra Gribaldo (UNIMORE) che presenterà il progetto "80mm: From private to public memoirs in the family film archives of Modena”, promosso dall'Università di Modena e Reggio Emilia e Home Movies, di Francesca Savioli (Officine Culturali Nonantola) per la presentazione dell'avvio della raccolta dei film di famiglia presenti negli archivi audiovisivi privati di Nonantola e di Elena Pirazzoli (Home Movies) sul tema della valorizzazione degli archivi filmici di famiglia.

La rassegna estiva del Nonantola Film Festival prosegue sabato 29 con il successo planetario “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling per chiudersi domenica 30 giugno con la commedia inglese “Il ritratto del duca” diretta da Roger Michell ed interpretata magistralmente da Jim Broadbent ed Helen Mirren.