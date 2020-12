Nonantola Film Labs inaugura con una serata dedicata a Pasolini

Un segnale di continuità e resilienza, dopo l’alluvione che lo scorso 6 dicembre ha duramente colpito la città di Nonantola. Venerdì 18 dicembre alle 21 verrà trasmessa in diretta streaming gratuita sui canali Social del Nonantola Film Festival (sito, pagina Facebook, canale Youtube) il primo dei Nonantola Film Labs pensati in presenza e poi rimandati a causa delle chiusure a tempo indeterminato dei cinema.

Il titolo dell’incontro è "L’ultimo uomo di Pasolini, da Accattone a Ser Ciappelletto" e avrà come protagonista il responsabile del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna Roberto Chiesi che dialogherà con il direttore artistico del festival Gianluigi Lanza. Un evento fortemente voluto dal direttivo dell’Associazione Nonantola Film Festival affiliata Arci che organizza la manifestazione e dall’Amministrazione comunale, perché nonostante tutto la cultura non si deve fermare. Durante l’incontro saranno mostrate sequenze di alcuni film che verranno poi commentate da Chiesi, e al termine dell’incontro sarà possibile per gli spettatori porre domande tramite i Social del Nonantola Film Festival.

Tre personaggi emblematici del cinema di Pier Paolo Pasolini, tre angolazioni da cui ripercorrere le scelte narrative, estetiche e linguistiche del poeta-regista, in primis l'Accattone dell'omonimo film d'esordio nel 1961 e due figure ispirate dalla letteratura: il protagonista di Edipo re (1967) dalla tragedia di Sofocle e Ser Ciappelletto, l'antieroe del quarto episodio de Il Decameron (1971) dalle novelle del Boccaccio. Sono tre personaggi accomunati dal fatto di essere stati interpretati dallo stesso attore (Franco Citti) ma soprattutto dalla loro identità di “ultimi uomini”, condannati da una condizione degradante (lo sfruttatore di donne per Accattone), da un destino maledetto di parricidio e incesto (Edipo) e da una vocazione al crimine e all'inganno che non si smentisce neanche sul letto di morte (Ciappelletto).

Per maggiori informazioni consultare il sito e la pagina Facebook del Nonantola Film Festival.