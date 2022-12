A Nonantola in scena “Il famoso canto di Natale del signor Charles Dickens”

Domenica 18 dicembre al Teatro Troisi di Nonantola si respira aria di festa grazie alla rassegna di teatro dedicata ai più piccoli e non solo. La compagnia “Teatri Soffiati” portano in scena alle ore 17 “Il famoso canto di Natale del signor Charles Dickens”. Lo spettacolo è adatto ai bambini a partire dai 3 anni.

Il “Canto di Natale” di Charles Dickens

E’ un classico che non ci si stanca mai di ascoltare e riascoltare. L’avaro Scrooge ed il suo viaggio fantastico tra le ingiustizie e le sofferenze che il suo comportamento ha provocato, sono entrati ormai da tempo nell’immaginario collettivo. Letto, narrato e messo in scena in mille modi diversi, il “Canto di Natale” ha superato brillantemente anche alcune indimenticabili parodie. Riuscirà ora a sostenere l’assalto dei due improbabili (e un po’ cresciuti) orfanelli che con entusiasmo si accingono a raccontare per l’ennesima volta la famosa storia?

Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si intreccia alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un continuo gioco di specchi, sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due narratori, culminando in una notte di Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti.

Di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj

Linguaggi: narrazione, musica, animazione di oggetti, clown

Destinatari: per tutti a partire dai 3 anni

Durata. Un’ora

I Teatri Soffiati

La Compagnia “I Teatri Soffiati” nasce ufficialmente come Associazione Culturale nel 1998 dall’esperienza della Confraternita Teatrale Soffioni (1994).

L’attività e la storia del gruppo si concentra nella produzione di spettacoli dal vivo, laboratori di formazione al teatro, organizzazione di eventi e rassegne.

La filosofia della ricerca teatrale è declinata alla sperimentazione attraverso i linguaggi del teatro contemporaneo, teatro ragazzi, narrazione, performance e installazioni.

BIGLIETTERIA TEATRO MASSIMO TROISI

Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)

ORARI

Martedì dalle 16.00 alle 19.00

Giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

INFO E PRENOTAZIONI

E’ possibile effettuare prenotazioni tramite:

e-mail: teatrotroisinonantola@ ater.emr.it

telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria

messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798

VENDITA ONLINE: su www.vivaticket.com