Lirica, la Norma di Vincenzo Bellini arriva al Comunale

Attesa venerdì 29 ottobre alle 20 e domenica 31 alle 15.30, per la stagione lirica del Teatro Comunale di Modena, Norma, tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani e musica di Vincenzo Bellini. Lo spettacolo è coprodotto dal teatro modenese con il Teatro Municipale di Piacenza, dove ha debuttato il 22 ottobre, e con il Teatro Regio di Parma. La direzione musicale dell’opera è affidata a Sesto Quatrini alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana, del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati e di un cast di assoluto prestigio internazionale. Nel ruolo del titolo, Angela Meade, soprano americano di casa al Metropolitan di New York e fra i più richiesti sulla scena lirica mondiale che si esibirà a fianco di Michele Pertusi (Oroveso), basso fra i più acclamati nei maggiori teatri, così come il tenore Stefano La Colla (Pollione), del mezzosoprano Paola Gardina (Adalgisa), brillante talento che a Modena ha interpretato con successo la Cenerentola di Rossini, del mezzosoprano Stefania Ferrari (Clotilde) e del tenore Didier Pieri (Flavio). Firma la regia Nicola Berloffa, apprezzato a Modena per produzioni quali La Wally, Andrea Chénier e la Cenerentola, su Scene Andrea Belli, costumi di Valeria Donata Bettella e luci di Marco Giusti.

“Questo allestimento arriva in Italia dopo una tournée europea - dice il regista -, si tratta non di una ripresa ma di un riadattamento richiesto dalle regole di distanziamento degli artisti in seguito all’emergenza Covid”. L’azione del dramma, dai tempi del conflitto fra Galli e antichi Romani, si sposta verso le grandi lotte e rivoluzioni interne dell’Ottocento europeo pur mantenendo le dinamiche conflittuali tra vincitori e vinti e gli eccessi amorosi delle eroine belliniane. “I temi suggeriti dal libretto potrebbero portarci ad una facile attualizzazione, ma questo non è necessario perché la scrittura musicale di Bellini riesce in modo moderno a farci scoprire personaggi che, una volta liberati dai numeri di parata, provano sentimenti umani. Che sono gli stessi che proviamo noi oggi”. Tratta dalla tragedia Norma ou l’infanticide di Alexandre Soumet, che riprende a sua volta tematiche della tradizione classica, l’opera fu composta in meno di tre mesi, nel 1831, e rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre dello stesso anno.

Giovedì 28 ottobre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro, Susanna Franchi, caporedattrice del Giornale della Musica e collaboratrice di Repubblica e Rai Radio 3, presenterà l’opera al pubblico in occasione di Invito all’Opera, gli incontri di presentazione dei titoli della stagione lirica organizzati in collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi. L’accesso alla sala (fino ad esaurimento posti) sarà da via Goldoni 1.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...