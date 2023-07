Note e Arte nel Romanico 2023 debutta a Castellino di Riolunato

Torna la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” che festeggia quest’anno la sua XXIesima edizione, accompagnandoci per tutta l’estate con un ricco programma di dieci appuntamenti. Il concerto che darà il via alla XXI edizione di “Note e Arte nel Romanico” si terrà Domenica 16 luglio 2023, alle ore 17, presso la Chiesa di San Geminiano di Castellino di Brocco, a Riolunato.

Protagonisti del pomeriggio saranno il violinista Roberto Noferini, il violoncellista Sebastiano Severi ed il chitarrista Donato D’Antonio con il programma “Alla ricerca del suono antico”, un particolarissimo viaggio tra le composizioni più significative per questo particolare trio.

Gli appuntamenti di “Note e Arte nel Romanico” si terranno nei luoghi più suggestivi dei Comuni di Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago e Riolunato.

La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

“Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni dove si svolgono i concerti con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia “Lo Scoltenna” e Fiumalbo Città d’Arte.

La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

Il calendario di quest’anno è ricco di varietà. Ci saranno diversi duo strumentali (flauto e clavicembalo il 22 luglio a Fiumalbo; duo di violino e arpa l’11 agosto a Fiumalbo e duo di oboe/corno inglese con clavicembalo il 14 agosto a Montecreto) e serate dedicate a diversi trii strumentali (violino, violoncello e chitarra il 16 luglio a Riolunato; flauto, clarinetto e chitarra il 30 luglio a Pievepelago e flauto, violino e violoncello il 06 agosto a Fiumalbo).

Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti dedicati al repertorio vocale (soprano, violoncello e arpa il 09 agosto a Pievepelago; pianoforte e voce narrante il 13 agosto a Fiumalbo; mezzosoprano e harmonium il 15 agosto a Riolunato e coro ed arpa il 18 agosto sempre a Riolunato).

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I protagonisti del concerto del 16 luglio

Roberto Noferini Si è diplomato con lode al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con G. Baffero e si è poi perfezionato con Arthur Grumiaux e Salvatore Accardo. Ha vinto numerosi primi premi in importanti concorsi internazionali (Postacchini di Fermo, Lipizer di Gorizia, Perosi di Biella). Al suo debutto, avvenuto a soli 12 anni, ha fatto seguito un’intensa attività concertistica che lo ha portato a suonare in prestigiosi festival e per importanti istituzioni concertistiche italiane e, all’estero, nelle principali capitali europee, in Sud America, Giappone ed Egitto. Segnalato come uno dei più brillanti violinisti della sua generazione, ha suonato in veste di solista i principali concerti per violino e collabora in formazioni cameristiche con B. Canino, Denis Zardi, S. Accardo, Cristiano Rossi, Donato D'Antonio, Bruno Giuranna. Affronta inoltre il repertorio barocco in duo con Chiara Cattani al clavicembalo.Tra le sue incisioni spiccano due CD per la casa discografica Bongiovanni in duo con Bruno Canino e alcuni CD per Tactus (i 24 Capricci di Paganini e l’integrale delle Sonate di Giuseppe Sarti). È docente della cattedra di violino presso L'Istituto Superiore di Studi Musicali “Gioachino Rossini” di Pesaro e alla Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza.

Sebastiano Severi Nato a Cesena, ha intrapreso gli studi musicali all’età di sette anni con il M° Lionello Godoli, proseguendo poi in Inghilterra con Sharon McKinley. Nel 1995 gli è stato assegnato il Primo Premio al Concorso “Dino Caravita”. Nel 1997 ha conseguito il Diploma di Violoncello alla Regia Accademia Filarmonica di Bologna e, l’anno seguente, si è diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Si è poi perfezionato con M. Brunello, R. Filippini, M. Scano e, per la musica da camera, con PierNarciso Masi, Krista Butzberger e con il Trio di Milano. Nel 2013 ha conseguito il Diploma di II livello in Violoncello Barocco col massimo dei voti, Lode e Menzione d'onore, sotto la guida di Mauro Valli. Si esibisce in numerosi complessi da camera con particolare attenzione alla musica barocca e del Novecento, con i quali ha preso parte ad importanti festival come “Festival Angelica” di Bologna, “Festival Nuova Consonanza” di Roma, Forum Neues Musiktheater di Stoccarda, Festival MITO, Biennale Musica di Venezia. Dal 2007 è membro dell’Ensemble di musica contemporanea Fontana Mix di Bologna. Col violoncello barocco collabora principalmente con i Barocchisti di Lugano, gli Auser Musici di Pisa, l'Accademia degli Astrusi di Bologna e La Magnifica Comunità; ha registrato inoltre per le etichette Glossa, Sony e Decca con artisti come Cecilia Bartoli, Sara Mingardo e Philippe Jaroussky. Attualmente è primo violoncello dell’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì e dell’Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro. Dal 2013 al 2016 ha insegnato violoncello presso il Liceo Musicale Statale di Forlì; attualmente insegna violoncello barocco al Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, è docente di violoncello presso il Conservatorio “E. Duni” di Matera e collabora alla crescita dei piccoli violoncellisti dell’Istituto Musicale Corelli di Cesena. Suona un violoncello di autore anonimo italiano della prima meta del XVIII secolo e un Custode Marcucci del 1897.

Donato D'Antonio Dopo la laurea in Chitarra classica conseguita a pieni voti presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, partecipa a numerosi corsi di perfezionamento e frequenta i corsi presso la Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo e l'Accademia Pianistica di Imola nella classe di musica da camera di Pier Narciso Masi. All’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. B. Martini” di Bologna consegue il biennio di specializzazione di II livello in Chitarra sotto la guida di Walter Zanetti, laureandosi con il massimo dei voti. Come musicista ha maturato esperienze artistiche in ambito classico, etnico e contemporaneo che lo hanno portato a esibirsi in numerosi concerti come solista e con formazioni cameristiche stabili, in sale da concerto e teatri in Europa, USA, Giappone, Centro e Sud America, Canada, Estremo Oriente e Nord Africa. È componente delle formazioni Open Quartet, Quartetto Ottocento, Tango Tres, Grupo Candombe e suona stabilmente in duo con il violinista Roberto Noferini, il flautista Vanni Montanari, i chitarristi Tiit Peterson e Marko Feri ed il pianista Matteo Ramon Arevalos. Ha inoltre collaborato con strumentisti internazionali come Sharon Isbin, Gustavo Costa, Saša Dejanovi? e molti compositori contemporanei fra i quali: René Eespere, Shafer Mahoney, Aurelio Samorì e Azio Corghi eseguendo concerti e prime esecuzioni per importanti radio italiane e straniere. Ha inciso CD per numerose etichette e ha partecipato a reading e pièce teatrali con scrittori, attori e performer, tra cui il compianto Roberto Freak Antoni. È stato Guest Professor presso importanti università degli Stati Uniti e del Brasile e ha tenuto masterclass in Italia, Finlandia e Canada nell’ambito di corsi di alto perfezionamento chitarristici. Impegnato in ruoli organizzativi e di direzione artistica fra i quali: Vicepresidente dell’Emilia – Romagna Festival, Tutor del Progetto Toscanini Next, Curatore musicale del Museo Carlo Zauli e Coordinatore artistico e didattico della Scuola Comunale G. Sarti di Faenza, svolge con passione l’attività di insegnante di chitarra e musica d’insieme presso il Liceo Musicale Statale “Antonio Canova” di Forlì.