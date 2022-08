"Note e arte nel Romanico", un concerto al tramonto a Fiumalbo

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il settimo concerto che si terrà mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 19.30, presso la Località Campile di Fiumalbo.

Con il “Concerto al tramonto”, Brenda Di Mecola – flauto e Samuele Pini Ugolini – chitarra, ci guideranno attraverso un programma musicale dedicato alle danze come punto d’incontro tra la musica popolare e la musica colta.

Campile si raggiunge esclusivamente a piedi in un’ora di cammino con partenza da Doccia del Cimone (sentiero CAI 489 che ha inizio accanto all’Alpe di Sara – Agriturismo); per chi volesse salire in compagnia, il ritrovo è fissato alle ore 18 presso Alpe Sara – Agriturismo.

Per informazioni Pit Fiumalbo tel. 0536 73909. Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Samuele Pini Ugolini

23 anni, si è diplomato nel 2017 conseguendo la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Bologna e si è laureato a nel 2021 in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha studiato chitarra classica per dieci anni con il M° Gianluca Guido Maccarrone presso la Scuola di Musica “A. Impullitti” di Pianoro (BO) e frequenta ora il terzo anno del Corso Accademico di I livello in Chitarra classica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “O.Vecchi - A.Tonelli” di Modena con il M° Andrea Dieci. È insegnante di strumento presso la Scuola “A. Impullitti” ed è inoltre speaker e redattore musicale presso la radio bolognese “Radio Città Fujiko”.

È stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali per giovani musicisti sia come solista che in duo quali: Pianoro (BO), Portomaggiore (FE), Sogliano sul Rubicone (RN), Occhiobello (RO), Musile di Piave (VE).

Ha partecipato a masterclass di chitarra classica con i Maestri Roberto Tascini, Bruno Giuffredi, Walter Zanetti, Andrea De Vitis, Frank Bungarten, Antigoni Goni e Timo Korhonen. Nel 2016 e nel 2017 ha frequentato un corso di perfezionamento annuale con il M° Walter Zanetti e ad agosto 2019 ha partecipato al “Professional Guitar Project” di San Marino con il M° Andrea De Vitis.

Nel 2012, all’età di 13 anni ha avuto l’opportunità di aprire il concerto del compianto Bob Brozman, noto come “The King of National Guitar” nell’ambito della rassegna musicale “Chitarre in Villa” a Bologna. Ha inoltre suonato in diversi eventi e rassegne quali “Suoni e Armonie” ad Ozzano dell’Emilia (2012, 2014, 2016, 2018), “Classica e dintorni” a Pianoro (2013), “Note e Arte nel Romanico” a Fiumalbo (MO) nel 2014, “Rastegna” (2016, 2017, 2018 e 2021) a Rastignano (BO), “Dal Barocco a Oggi” presso la Chiesa di San Salvatore di Casola (BO) nel 2018, “Eremi Urbani–Strani Incontri” presso il Cimitero monumentale della Certosa di Bologna ad ottobre 2019, “Inaugurazione della Via Mater Dei” presso Montecalvo (BO) in duo con la flautista Brenda Di Mecola a maggio 2021. Si è esibito con l’ensemble da camera “Primavera Suite” presso il Museo della Comunità di Montecreto (MO) e presso il Teatro Filarmonica di Selci-Lama (PG) nel 2019.

Brenda Di Mecola

Nata a Buenos Aires (Argentina) nel 1997 e cresciuta a Rimini, intraprende lo studio del flauto traverso presso la scuola media ad indirizzo musicale “Dante Alighieri” di Rimini. Prosegue gli studi presso l'ISSM Lettimi di Rimini nella classe di Giovanna Salvatori e nel 2018 consegue la laurea di primo livello con il massimo dei voti. Nel 2021 ottiene la laurea di secondo livello presso l'ISSM “Vecchi Tonelli” di Modena sotto la guida dei Maestri Michele Marasco, Gabriele Betti e Andrea Oliva e nella stessa sede acquisisce i 24CFU per l'abilitazione all'insegnamento. Ha partecipato a varie masterclass tenute da concertisti di fama internazionale tra cui Filippo Mazzoli, James Galway e Lady Galway. Ha collaborato con diverse realtà musicali del territorio quali: l'Orchestra Filarmonica AV Romagna (2015), l'Orchestra Sinfonica AV Romagna (2016-2018), l'Orchestra Sinfonica dell'Istituto G.Lettimi (2018), L'Orchestra Rimini Classica e l'Orchestra “Bononcini” dell'ISSM Vecchi-Tonelli di Modena (2019-2020). Ha partecipato a varie manifestazioni musicali esibendosi come solista e in varie formazioni cameristiche tra cui: la “Maratona Barocca” nella IV e V edizione presso l'Abbazia di Scolca di Rimini, i “Concerti di Primavera” presso l'ISSM G. Lettimi, i concerti organizzati al Palacongressi di Rimini dal Rotary Club, la XIV edizione della rassegna “Giovani in Musica” tenutasi presso il Teatro Alighieri di Ravenna, i “Concerti aperitivo” del Vecchi-Tonelli di Modena, la prima edizione del “Festival di Rimini” organizzato da Rimini Classica presso il Teatro Galli, la manifestazione “I cortili di Ago” presso l'Ex ospedale Sant'Agostino di Modena, la rassegna “Spazio '15” dedicata a Bruno Maderna presso il Teatro Fondazione Collegio San Carlo di Modena, l'inaugurazione della nuova “Via Mater Dei” presso il comune di Pianoro e la maratona musicale organizzata all'interno del progetto “Cantiere Poetico” nella città di Santarcangelo di Romagna. Nel 2018 ottiene una borsa di studio, il 19° premio “Vitale ed Eugenia Vitale” consegnato dal Lions Club Rimini Malatesta. Attualmente ricopre l'incarico di supplenza come docente di flauto traverso presso l'Istituto Musicale Sammarinese per l'intero anno scolastico 2021/2022.