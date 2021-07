“Note e Arte nel Romanico”, concerto al La Piana di Fiumalbo

Il settimo appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà Domenica 01 agosto 2021, alle ore 17, presso la Località La Piana, a Rotari di Fiumalbo e vedrà come protagonisti il violoncellista Claudio Casadei ed il chitarrista Claudio Piastra con il programma “Con sentimento”, un suggestivo concerto che metterà in luce le qualità di due strumenti apparentemente così differenti, ma in realtà complementari.

Claudio Casadei - Titolare della cattedra di violoncello al Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro, ha studiato sotto la guida di A. Pari e S. Amadori. Si è poi perfezionato con M. Stocker e F. Rossi. In seguito ha studiato direzione d’orchestra sotto la guida del M° L. Ferrara. Si rivela un violoncellista molto eclettico e innovativo, grazie anche alle sue molteplici esperienze musicali, sempre ad alto livello, che spaziano dalla musica classica, sia tradizionale che moderna, al jazz, all’improvvisazione.

Prima di diplomarsi, ha vinto il Concorso indetto dal “Teatro alla Scala” e il Concorso per costituire L’ Orchestra Giovanile Europea. In Duo (violoncello e pianoforte) è stato inoltre premiato in diversi Concorsi Nazionali ed Internazionali. Successivamente, su invito del celebre direttore d’orchestra Claudio Abbado, è stato 1° violoncello dell’Orchestra da Camera “I Solisti della Scala”; a seguire è stato 1° violoncello dell’Orchestra Sinfonica Marchigiana, dell’Orchestra da Camera “Rossini” di Pesaro e dell’Orchestra Sinfonica dell’Umbria.

È stato per diversi anni 1° violoncello solista del complesso da camera di Perugia “Symphonia Perusina”: in questo periodo, ha effettuato numerose registrazioni discografiche e tournée in Austria, Cecoslovacchia, Spagna, Germania, Francia, Malta, Russia. Ha svolto un’intensa attività di fama internazionale concertistica sia come violoncellista che come direttore d’orchestra, collaborando con artisti come C. Ferrarini, V. Mariozzi, G. Kiss, M. Larrieu, C. Piastra, F. Ajo, R. Vernizzi, M. Pertusi, F. Mondelci, M. Mercelli, I. Grubert.

Ha registrato sia come violoncellista che direttore per le case discografiche “Bongiovanni” di Bologna, “Mondo Musica Verlags” di Monaco di Baviera e “Camerata di Tokjo” in Giappone. È invitato regolarmente in giuria di Concorsi Nazionali ed Internazionali. Direttore artistico del Concorso Internazionale “Luigi Zanuccoli” di Sogliano e Presidente dell’Associazione Musicale “Classic All Music” di Rimini.

Claudio Piastra - Dopo la prima registrazione integrale in sovraincisione dei 24 Preludi e Fughe per 2 chitarre di Castelnuovo Tedesco, ha pubblicato una ventina di cd’s, spesso segnalati dalla critica in maniera entusiasta. Attivo anche nel campo editoriale con 45 volumi di cui è stato revisore e curatore per Carish, Mnemes, Suvini Zerboni, Berbén, Dantone.

Nato a Parma, Claudio ha tenuto più di 1000 concerti in Festival e Rassegne internazionali sia come solista che collaborando con orchestre e direttori fra cui: Grande Orchestra di Stato di San Pietroburgo, Filarmonica di Bruch, Mettensis Simphony Orchestra, I Solisti del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica A. Toscanini, Orchestra del Teatro Regio di Parma, National Academic Great Opera Theatre della Bielorussia, Orchestra Filarmonica della Calabria, Orchestra Sinfonica di Bari, MAV Orchestra di Budapest …

Vanta inoltre importanti collaborazioni nella musica da camera e fra gli altri si è esibito con: Ilya Grubert, Georges Kiss, Alirio Diaz, St. Petersburg Quartet, Candida Thompson, Vincenzo Balzani, Quartetto Viotti, Dima Ferschmann, David Watkins, Vladimir Mikulka, Gregor Horsh, Franco Mezzena, New Guitar Trio e Maxence Larieau. Numerose sono le sue partecipazioni a programmi televisivi e altrettanto frequente è la sua presenza in trasmissioni radiofoniche che spesso gli hanno dedicato programmi monografici.

Titolare di cattedra presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri" di Reggio Emilia, tiene regolarmente Master di perfezionamento in Italia e all’estero. Dal 2010 è direttore artistico-musicale dell’Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere (Bergamo), del Festival Onde Musicali sul Lago d’Iseo e della Rassegna “A Tu per Tu” presso la Rocca di Sala Baganza (Parma).