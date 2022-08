Note e Arte nel Romanico, l'ottavo appuntamento è a Fiumalbo

Si avvicina al mondo della ghironda all’età di undici anni per poi specializzarsi nella tecnica studiando con alcuni dei massimi esponenti dello strumento quali Jean-François Maxou Heintzen, Patrick Bouffard, Grégory Jolivet, Germán Diaz, Thierry Nouat, Stéphane Durand, Valentin Clastrier, Marcello Bono, Tobie Miller. Ha suonato in varie formazioni, soprattutto nell’ambito di musica folk e medievale, ed è stato ospite di noti gruppi quali Lou Dalfin, Malanova e L’Orage. Ha inciso alcuni dischi (“En l'aire ailamont” nel 2011 e “Podre” nel 2013 con La Mesquia, “Balfolk” nel 2014 con Trigomigo) ed è stato ospite in Bon Nadal Occitania nel 2009 con Sergio Berardo, in Cavalier Faidit nel 2011 con Lou Dalfin, in Santulubbiranti nel 2015 con Malanova, in Medioevo Digitale con L’Orage. Dal 2011 tiene regolarmente delle masterclass in Germania e diversi corsi a Torino. Nel 2015 ha vinto il primo premio del concorso di ghironda solista del Festival “Le son continue” a Chateaux d'Ars (Francia). Ad oggi si esibisce con le formazioni Trigomigo, Controcanto e in progetto solista e insegna a Torino, Cuneo e Francoforte.

Elena Buttiero

Diplomata presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Romania, Repubblica Ceca, Serbia, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e Uruguay. Ha pubblicato due CD in qualità di arpista con i Birkin Tree: “Continental Reel” e “A Cheap Present”. Con Carlo Aonzo ha pubblicato “Il mandolino italiano nel Settecento” e “Fantasia poetica”. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio regionale ligure, sez. Cultura, della Regione Liguria. Ha pubblicato il cd “Arethusa Consortium” con repertorio per due arpe celtiche e plettri, il CD “Saluti dall'Italia”, il CD “Lontano nel mondo” dedicato alle canzoni di Luigi Tenco e, nel 2022, “Non sembiava imagine che tace” in occasione del centenario di Dante Alighieri. Nel campo della didattica ha pubblicato per l'editore Carisch/Hal Leonard il metodo di solfeggio e di pianoforte. Dal 1990 è docente di pianoforte presso la Scuola Media ad Indirizzo musicale “Guidobono” di Savona.

Il calendario di quest’anno ci accompagnerà ancora con due imperdibili serate: musicista di arpa celtica, liuto rinascimentale e chitarra barocca il 17 agosto a Riolunato e arpa sola il 21 agosto a Lama Mocogno.