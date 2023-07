Note e Arte nel Romanico, flauto e calvicembalo a Fiumalbo

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il secondo appuntamento che si terrà Sabato 22 luglio 2023, alle ore 19, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo.

I protagonisti della serata saranno il flautista Stefano Maffizzoni ed il clavicembalista Roberto Loreggian con il raffinato programma settecentesco “Le sonate barocche”.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Stefano Maffizzoni

Solista nelle più prestigiose sale da concerto del mondo come il Concertgebouw - Main Hall di Amsterdam, il Musikverein - Golden Hall di Vienna, la Groβer Saal del Mozarteum di Salisburgo, la Filarmonica di Berlino, la Smetana Hall di Praga, Guangdong Xinghai Symphony Hall, Concert Hall Bulgaria, Hercules Hall, con numerose orchestre fra le quali ricordiamo i Berliner Symphoniker, State of México Symphony Orchestra, Budapest Symphony Orchestra Mav, North Czech Philharmony Teplice, Symphony Orchestra of Bulgaria National Radio, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Macedonian Symphony Orchestra, Savaria Symphony Orchestra, Solisti Veneti.

Ha tenuto concerti in tutta Europa, Svizzera, Inghilterra, Turchia, Messico, Russia, Cina, Canada, Stati Uniti, registrando inoltre per prestigiose radio.

Come docente tiene Masterclasses in diverse Università in Messico, Conservatorio “Andrès Segovia” di Linares, British Columbia University di Vancouver, Hong Kong Academy for Performing Arts, Clark College Music Department Washington’s State, International Academy of Music di Minsk e San Pietroburgo.

Attualmente è docente della cattedra di flauto traverso presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda.

Ha inciso CD per Eco, Velut Luna, Classic Art e Encore Music International.

Ideatore degli spettacoli “Concerto d’Amore in Versi” e “Maria Callas e Pier Paolo Pasolini: Un Amore Impossibile” con l’attore Fabio Testi, L’Orfeo con l’attore Andrea Bosca e “Omaggio a W. Shakespeare” con l’attore Giancarlo Giannini.

È inoltre Direttore Artistico di importanti stagioni concertistiche, liriche e di prosa quali il Festival Internazionale “Omaggio a Maria Callas” e “MantovaMusica” al Teatro Bibiena.

Dal 2017 è Direttore Artistico del Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere.

Roberto Loreggian

Dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in organo e in clavicembalo, si è perfezionato presso il Conservatorio di L’Aja (NL) sotto la guida di Ton Koopman. La sua attività lo ha portato ad esibirsi nelle sale più importanti tra cui: Parco della Musica – Roma, Sala Verdi – Milano, Hercules Saal - Monaco, Teatro Colon - Buenos Aires, Kioi Hall – Tokyo, Sala del Conservatorio di Mosca.

Si è esibito durante i più importanti festival come MITO, Sagra Malatestiana, Festival Pergolesi Spontini, Festival dei due mondi di Spoleto, Accademia di Santa Cecilia, Serate Musicali Milano, collaborando sia in veste di solista che di accompagnatore con importanti solisti ed orchestre, tra cui l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra da camera di Mantova, l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Virtuosi Italiani, L’arte dell’arco, I Barocchisti, ecc. Ha registrato numerosi CD per case discografiche quali Chandos, Brilliant, Deutsche Harmonia Mundi, Decca, Tactus, Arts. Ha registrato l'integrale della musica di G. Frescobaldi per l'etichetta Brilliant, vincendo con il I volume il 'Premio Nazionale del Disco Classico 2009' e, sempre per la stessa etichetta, ha inciso l'integrale della musica per tastiera di A. Gabrieli, l'integrale dei concerti per clavicembalo e archi di B. Galuppi ed alcuni cd per clavicembalo dedicati a Händel e Telemann. Le registrazioni dedicate alla musica per clavicembalo di B. Pasquini (Chandos-Chaconne) e di G. B. Ferrini (Tactus) sono risultati vincitori del 'Preis der deutschen Schallplattenkritik'.

Attualmente insegna presso il Conservatorio 'C. Pollini' di Padova.