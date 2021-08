“Note e Arte nel Romanico”, arpista e soprano all'Oratorio di Fiumalbo

Il nono appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà Domenica 08 agosto 2021, alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo a San Michele (Fiumalbo).

Le protagoniste di questo imperdibile appuntamento tutto al femminile saranno il soprano Valeria D’Astoli e l’arpista Cristina Giorgi con “Suoni e melodie da Spagna e Sud America”, un programma che evidenzia le raffinate sonorità del connubio tra il canto e l’arpa abbinate ad un repertorio di musica spagnola molto particolare.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

Valeria D’Astoli - Artista poliedrica, figlia d’arte, inizia la sua formazione artistica attraverso la danza, il teatro e la musica. Definendosi in quest’ultima disciplina, studia inizialmente pianoforte e flauto traverso, e infine incanala la sua aspirazione nel canto. Dopo aver conseguito il diploma di Canto Lirico al Conservatorio A. Buzzolla della città di Adria, in seguito consegue la laurea di II livello in Canto Rinascimentale e Barocco con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara, sotto la guida di Gloria Banditelli. Si perfeziona con alcuni fra i più apprezzati maestri del panorama internazionale fra i più importanti: Antonietta Stella, Alida Ferrarini, Lucetta Bizzi, e Chiara Angella. Frequenta inoltre le masterclasses tenute da Horiana Branisteanu del “Mozarteum” di Salisburgo, Edda Moser in Germania. Per lo studio del repertorio lirico studia con Il Maestro e direttore d’orchestra Bruno D’Astoli del Teatro Colón di Buenos Aires, con il maestro Roberto Curbelo del Teatro alla Scala di Milano, e per il repertorio barocco con il maestro Daniele Proni. Per il canto barocco si perfeziona inoltre con Jill Feldman al Conservatorio L. Cherubini di Firenze, e Sonia Prina al Campus Iesi Barocca. La sua attività professionale comprende numerose partecipazioni a rassegne concertistiche in importanti contesti, sia in Italia che all’estero, e collaborazioni con diverse associazioni e ensemble. Il suo repertorio spazia dalla musica sacra, da camera e sinfonica sino all’opera. Nell’anno 2000, dopo il successo col debutto nel ruolo di Serpina ne “La Serva Padrona” di G. B. Pergolesi, ha iniziato la sua carriera solistica interpretando diversi ruoli in opere liriche. Ha fatto parte di svariate stagioni d’opera nei seguenti teatri: Teatro Rendano di Cosenza; Teatro Greco-Romano di Taormina; Palais Omnisport di Paris Bercy, Parigi; Teatro Olimpico di Roma, Teatri di Mantova, Modena, Ferrara, Piacenza, Rovigo, Bolzano, Trento, Novara e Palau Jordi di Barcellona. Parallelamente al suo percorso artistico svolge con passione l’attività d’insegnamento come docente di canto sia lirico sia moderno, come direttore di coro e come insegnante di dizione e lettura espressiva. e tiene periodicamente cicli di conferenze-concerto sull’Opera lirica per diverse associazioni culturali.

Cristina Giorgi - Si è diplomata in arpa presso il conservatorio G.B. Martini di Bologna, sua città natale, sotto la guida di Alba Novella Schirinzi. Si perfeziona negli anni a seguire con Joseph Molnar a Vienna, con Judith Liber presso la Scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo (CN) e con Luisa Prandina vincendo le selezioni per il corso di alto perfezionamento orchestrale tenuto dall’Orchestra Filarmonica della Scala. Ha successivamente intrapreso con successo la carriera concertistica che l’ha portata ad esibirsi in Italia e all’estero come solista e in formazione cameristica. Ha collaborato con numerose orchestre fra cui: Teatro Comunale di Bologna, Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Orchestra da camera di Bologna, Collegium Musicum dell’Università di Bologna, Filarmonica Estense, Filarmonica Italiana, Filarmonia Veneta, sotto la direzione dei Maestri Zoltan Pesko, Daniel Oren, Roberto Abbado, Giuseppe Sinopoli, Myung Wung Chung, Daniele Gatti, Riccardo Muti. Dal 2009 si è dedicata allo studio del repertorio celtico. In duo con l’attore Gianfranco Furlò si esibisce in rappresentazioni teatrali per arpa celtica e voce recitante. È docente di arpa celtica presso alcune scuole di Bologna e provincia.