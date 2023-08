Gian Marco Solarolo e Cristina Monti a Montecreto per “Note e Arte nel Romanico”

L’ottavo appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà Lunedì 14 agosto 2023, alle ore 19, presso la Chiesa delle Suore Domenicane di Montecreto.

I protagonisti della serata saranno Gian Marco Solarolo – oboe e corno inglese e Cristina Monti – pianoforte con il programma “Un omaggio al Novecento”, una meritevole selezione delle composizioni più significative di grandi nomi del passato quali George Gershwin e Leonard Bernstein.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gian Marco Solarolo

Nato a Tortona, si è diplomato in oboe presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino e in Didattica della musica presso il Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria. Si è successivamente perfezionato in Belgio presso il Reale Conservatorio di Musica di Bruxelles, nella classe di P. Dombrecht, ottenendo il "1° Prix" e il diploma superiore. Ha frequentato il corso di oboe barocco e di strumenti rinascimentali tenuto da M. Piguet presso la Schola Cantorum Basiliensis di Basilea.

Ha seguito inoltre in diverse sedi corsi estivi di perfezionamento con O. Zoboli, A. Bernardini e, per la musica da camera, con B. Canino, P. Borgonovo e M. Holtzel e si è

perfezionato presso l'Accademia Musicale Pescarese con H. Elhorst.

Oltre a svolgere un’intensa attività concertistica con gruppi da camera, ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, con l'Orchestra Stabile di Bergamo e con diversi altri gruppi cameristici e orchestrali come l'Orchestra Barocca Italiana, l'Orchestra Barocca del "Santo Spirito" di Torino, l'Orchestra da Camera di Linz (Austria), l'Orchestra da Camera "Musica Rara" e la Verdi Barocca da Milano.

Ha partecipato ad importanti rassegne come l'Aterforum di Ferrara, il Festival di Musica Antica di Savona, l'Europa Musica Festival, il Festival di Magadino e il "Settembre Musica" di Torino.

Ha effettuato registrazioni radiofoniche per la RAI Radio3, la RTSI, la Radio Vaticana, la Radio Nazionale Spagnola 2 ed incisioni discografiche per la Bongiovanni di Bologna, la Sarx di Milano e la Classic Studio di Ancona.

Dal 2017 è titolare della cattedra di oboe presso il Liceo Musicale Statale “Tenca” di Milano.

Cristina Monti

Nata a Lecco, dopo la maturità classica si è diplomata in pianoforte ed in clavicembalo presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano, dove ha anche seguito gli studi di composizione tradizionale.

Successivamente, e per diversi anni, si è perfezionata presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nella classe di Nora Doallo. Ha partecipato sia come solista che in gruppi da camera a diversi corsi estivi tenuti da importanti docenti quali Charles Rosen, Bruno Canino e Michael Holtzel ed ha frequentato in duo oboe-pianoforte il corso annuale di perfezionamento tenuto da Pietro Borgonovo presso l'Accademia Europea di Musica di Erba (CO) e il corso di perfezionamento biennale in musica da camera presso l'Accademia Musicale Pescarese con Hans Helhorst.

Nel campo della musica antica ha seguito corsi di clavicembalo e musica da camera con Rinaldo Alessandrini, Laura Alvini e Lorenzo Ghielmi.

Svolge da ormai un trentennio la propria attività concertistica in Italia e all'Estero (Svizzera, Germania, Spagna), soprattutto come componente del duo "Paul Hindemith" (oboe/corno inglese e pianoforte) e dell’ensemble Calliope (fiati, voce e pianoforte).

Ha effettuato registrazioni radiofoniche per la RAI Radio 3, la RTSI di Lugano, la Radio Vaticana e la Radio Nazionale Spagnola ed incisioni discografiche per la LOL Productions e la Classic Studio.

È presidente dell'Associazione di musica e cultura Mikrokosmos di Lecco e titolare della cattedra di pianoforte presso l'Istituto Comprensivo “Stoppani” della stessa città.