“Note e Arte nel Romanico”, concerto a Castello di Riolunato

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il penultimo appuntamento che si terrà Mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, a Castello di Riolunato.

Il protagonista di questo imperdibile concerto solistico sarà Manuel Virtù, musicista di arpa celtica, liuto rinascimentale e chitarra barocca che ci incanterà con il programma musicale “Cuerdas Antiguas”.

Ricordiamo che tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Manuel Virtù

Polistrumentista, concertista e compositore, è direttore dell’Accademia Musicale OSA di Pescara dal 2017, direttore artistico del Festival Internazionale di Musica e Danza antica “GIULLARE” e direttore artistico dei salotti culturali pescaresi denominati “Addetti ai lavori”.

Diplomato in Liuto e musica antica presso il conservatorio di Pescara e diplomato privatista in chitarra classica e chitarra flamenco.

Ricercatore di musiche e strumenti antichi a corde pizzicate delle tradizionali popolari, ha collaborato come formatore per la comunità Europea dal 2012 al 2014 con progetti di integrazione attraverso progetti culturali – musicali di integrazione per i popoli Rom e Sinti.

Ha all’attivo la realizzazione di 5 colonne sonore, tra cui quella del film Serendip “Take me back” (Amazon Prime, Netflix in Europa e U.S.A.).

Tra le varie collaborazioni con artisti internazionali si annovera la tournée del 2007 in qualità di polistrumentista, insieme a Max Berrù e Raul Cespedes degli Inti Illimani.

Attualmente è docente di chitarra e liuto presso l’Accademia Musicale OSA, l’Accademia Musicale Mellianum e l’Accademia Civica Musicalmente.