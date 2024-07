Note e Arte nel Romanico, faluto ed arpa a Vaglio di Lama Mocogno

Il terzo appuntamento della Rassegna Musicale “Note e Arte nel Romanico 2024” si terrà Domenica 21 luglio 2024, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di Vaglio, a Lama Mocogno, con il duo formato da Elena Cecconi (flauto e flauto in sol) accompagnata all’arpa da Paola Devoti.

Il programma del concerto “Visione” prende il nome dall'omonimo brano del celebre compositore italiano Francesco Paolo Tosti che aprirà il concerto. A seguire, diverse saranno le fantasie e le trascrizioni per flauto ed arpa che celebreranno autori di chiara fama, quali P. Tschaikovsky, P. Mascagni e J. Massenet. A conclusione, un inno alla contemporaneità musicale con la celebre “Across the Stars” di John Williams.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ELENA CECCONI

Dopo essersi diplomata in Italia con il massimo dei voti, ha seguito i corsi a Salisburgo con K.H.Zoeller, e si è perfezionata con W.Schulz presso la Hochschule für Musik di Vienna, dove ha seguito anche i corsi di Musica Barocca tenuti da E. Melkus. Vincitrice di numerosi Concorsi tra cui quello Internazionale dell'Orchestra Sinfonica dalla Galiçia (Spagna), ed il Concorso per esami e titoli nei Conservatori di Musica. È stata Primo Flauto Solista dell'Orchestra Sinfonica Siciliana ed ha poi collaborato come Primo Flauto con La Fenice di Venezia, "Toscanini" di Parma, Teatro Olimpico di Vicenza. Come solista ha suonato diretta da Maestri quali G.Ferro, H.Soudant, M.Boder U.B.Michelangeli ed altri, con importanti Orchestre esibendosi in molte città e famose sale italiane e straniere. Nel 1996 ha fondato l'Ensemble "La Variazione" con tournées in Italia, Svizzera, Giappone, Hong Kong-Cina, Stati Uniti. Collabora inoltre con l’attrice Laura Trimarchi e suona in duo stabile con la pianista Ana Ilic - duo EleAna. È titolare della Cattedra di Flauto al Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza e dirige e coordina il Joyful Flute Ensemble da lei fondato. Ha tenuto masterclass presso diversi conservatori italiani e all’estero ed è stata guest artist a diversi festival, tra i quali il Festival Internazionale Fiati di Novara 2019, il Festival Gazzelloni di Roccasecca, ed il Festival Internazionale Fiati di Corfù-Grecia. Ha fatto parte della Giuria al Mozart International Competition di Berlino, al Festival Internazionale Rospigliosi, Musica Nueva International Flute competition Buenos Aires, fa parte dei Donatori di Musica ed è Dama Magistrale dei Cavalieri di Malta. Di recente sono stati pubblicati i suoi libri di poesie "Inquietudini fra Musica e silenzio", "Arabeschi e Geometrie" (che include il CD per flauto solo " Il respiro che racconta"), “Ironie della Sorte, Tempo e Destini” e “Umane dissonanze Echi divini”. I suoi libri sono presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, alla Fiera del libro di Roma ed in Fiere e Saloni internazionali. Altre sue poesie, inserite anche a seguito di Concorsi poetici, sono presenti in collane antologiche delle Edizioni Apollo, Pagine-Poeti e Poesia, CentoVerba, Dantebus, Aletti. Ha ricevuto attestati e riconoscimenti in merito alle sue pubblicazioni poetiche, come i Premi Buonarroti, Quasimodo, Ossi di Seppia e Leopoldo II di Lorena.

Elena Cecconi suona un flauto Haynes d'oro 14 K – 1960, appartenuto a Severino Gazzelloni.

PAOLA DEVOTI

Si diploma a 17 anni in Arpa con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, perfezionandosi in seguito con i Maestri P. Jamet, J. Liber. Albisetti, S. Mildonian, e frequentando il Conservatorio Superiore di Ginevra superandone l’audizione. Ha studiato composizione e direzione d’orchestra presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. Ha vinto Audizioni presso l’Orchestra Sinfonica Internazionale del Mediterraneo, l’Opera di Roma, l’Opera della Suisse Romande di Ginevra. Ha ottenuto la Laurea di Secondo Livello in Musica da Camera e la Laurea di Secondo Livello in Direzione di Coro e Composizione Corale presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza con il massimo dei voti e la lode. Ha fatto parte per diversi anni dell'Orchestra Sinfonica della Rai di Milano sotto la direzione di Celibidache, Delman, Chailly, Bertini, Tabachnik, Eötvös. Ha eseguito numerosissimi concerti in Italia e all'estero per importanti manifestazioni e associazioni Internazionali, ha svolto inoltre attività solistica con Orchestra e in diverse formazioni da camera per Festival Internazionali. Le sue composizioni sono pubblicate dalla casa editrice svizzera Pizzicato e dalla casa editrice MAP di Milano. Nel 2019 ha pubblicato per la prestigiosa casa editrice “Suvini & Zerboni” il metodo didattico “Corde e Pedali, Studi per un approccio alle musiche per Arpa del nostro tempo” e nel 2022 ha pubblicato il secondo volume. Ha inciso per diverse case discografiche musiche di Autori Contemporanei e Jazz. Ha svolto masterclass di Concertazione e Arrangiamento per le classi d’arpa e con la collaborazione di altri strumenti delle classi di fiati e archi, in vari Conservatori italiani e all’estero, utilizzato il metodo “Corde e Pedali” e su arrangiamenti di pagine sinfoniche famose.

È stata docente della classe di Arpa presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo. È ora titolare della cattedra di Arpa presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.