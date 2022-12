"Note di Natale" in San Pietro con il Coro Kolk San Lazzaro

Il Coro San Lazzaro sarà impegnato il 10 dicembre nella XXI edizione di NOTE DI NATALE in centro Storico. Nella splendida cornice della Chiesa di San Pietro, alle 15.30, fra le meravigliose statue del Begarelli, l'organo a canne di Facchetti con le sue preziose decorazioni pittoriche, recentemente restaurato e riportato alla sua naturale bellezza.

Il Coro si esibirà in un concerto che da anni si contraddistingue quale portatore di pace e serenità in ricordo della nascita del Salvatore, ma anche di augurio per tutti, grandi e piccini di qualsiasi credo religioso. Ospite il prestigioso Coro dell'Abbazia di Nonantola e Redù, con le sue antiche melodie dirette da Stefano Moreali e Paolo Zoboli

La presentazione è riservata a Franca Lovino che reciterà inoltre brani da lei magistralmente scelti per l'occasione

Il Coro San Lazzaro sarà diretto da Don Ezio Nicioli , alle sue 92 candeline e Veronica Zampieri Alla tastiera il maestro Simone Guaitoli ., fisarmonica Giorgio Avanzi e chitarra Maurizio Maffoni.