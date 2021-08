Note di Notte, musiche da film al Castello di Spezzano

Prosegue l'ormai nota rassegna di spettacoli musicali al Castello di Spezzano (via del Castello n.12) “Note di Notte” organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese. Più di dieci appuntamenti ci accompagneranno lungo tutta l’estate 2021, con musica di qualità declinata in modi differenti. Prenotazione consigliata su Eventbrite.

Il prossimo evento, previsto sabato 21 agosto alle ore 21.15, vedrà la ri-musicazione dal vivo (in concerto) Sax & Live Electronics di Marco Castelli di un film speciale. A 700 anni dell'anniversario della morte di Dante Alighieri, sarà proiettato il film “L'Inferno” (1911) di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan, un’edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Con questo adattamento della Prima Cantica della Divina Commedia, cent'anni dopo, lo spettatore si trova nuovamente avvolto tra la desolazione delle lande bucate dai sepolcri aperti, la petrosità degli orridi, i dannati striscianti. Marco Castelli, sassofonista e compositore, produttore musicale, arrangiatore e fondatore dell'etichetta Anelli Records, propone in 'solo’ la sonorizzazione dal vivo di questo capolavoro del film muto, trasportando il pubblico in un mondo sonoro che rende ancora più emozionante la visione alle incredibili immagini della pellicola e che ne conferisce una sorprendente modernità.

La proiezione è preceduta dalla ‘Lectura Dantis. Similitudini dall’Inferno’ a cura dell’Associazione Librarsi. Leggono: Daniela Braglia, Erminia Fratti, Giovanna Ghini, Anna Lucchi, Viviana Romanori.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione vivamente consigliata. La capienza massima è di 120 posti presso la corte, e 51 posti nella Sala delle vedute. In caso di meteo avverso, gli eventi si svolgono appunto nella sala interna e l’accesso avverrà secondo ordine di prenotazione. Durante le serate sarà disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF. Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 335.440372 (lunedì-sabato ore 10-13 e ore 16-18); possibile consultare il sito www.fioranoturismo.it o la pagina FB dedicata. Sarà infine necessario essere muniti di mascherina e green pass, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento.





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...