Note di Passaggio, il violino di Elicia Silverstein arriva alla Rocca di Spilamberto

Mercoledì 14 luglio alle ore 21.00 presso il Cortile d’onore della Rocca Rangoni a Spilamberto si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Protagonista della serata, il cui programma accosterà alcuni capolavori della letteratura violinistica barocca di Bach, Biber e Montanarim, sarà la violinista Elicia Silverstein, vincitrice del Best Newcomer 2020 Award del BBC Music Magazine.

Elicia Silverstein, nata a New York, ha iniziato a suonare il violino all’età di due anni. Dai sei anni ha studiato con Ecaterina Gerson e poi con Louise Behrend alla School For Strings continuando i suoi studi alla Juilliard School (2002-2008) con Louise Behrend e Curtis Macomber. Dopo essersi diplomata, ha proseguito gli studi al Conservatorio della Colburn School a Los Angeles con Robert Lipsett e Arnold Steinhardt. Nel 2013 si è trasferita in Europa grazie alla borsa di studio Fulbright della Netherland-America Foundation conseguendo un Master of Music cum laude al Conservatorium van Amsterdam sotto la guida di Vera Beths, Anner Bylsma e Lucy van Dael.

Come solista, Elicia Silverstein si è esibita in prestigiose sale quali la Washington National Cathedral (US), dove è stata Artist-in-Residence per la stagione concertistica 2019-2020, il Berlin Konzerthaus (DE), la Kings College Chapel (UK). È stata ospite delle trasmissioni radiofoniche La stanza della musica di RAI Radio3 Suite, Young Artist Showcase di WQXR (USA) e In Tunedi BBC Radio 3 (UK).

Come musicista da camera si è esibita con artisti come Mauro Valli e Michele Pasotti – coi quali nel 2016 ha fondato l’ensemble Harmonical Miscellany, Patrick Ayrton, Richard Egarr, Robert Levin, Naruhiko Kawaguchi, Ani Kavafian, Paul Coletti, e membri del Ebène Quartet.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato ad altra data. L’ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o telefonando al 3296336877. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it..

