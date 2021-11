Note di Passaggio, la Wunderkammer Youth Ensemble al Teatro Troisi di Nonantola

Domenica 28 novembre alle ore 17.00 presso il Teatro Massimo Troisi a Nonantola si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Protagonista della serata sarà la Wunderkammer Youth Ensamble, "costola" giovanile dell'Orchestra Wunderkammer (già ospite in vari appuntamenti AdM), formazione di dodici talentuosi musicisti tra i 18 e i 25 anni, tutti con un ruolo solistico. Insieme alla giovanissima ma già affermata pianista Lavinia Bertulli e sotto la direzione di Ivan Gambini, l'ensemble proporrà il Concerto n.3 per pianoforte e orchestra di Beethoven e i Ten Hungarian Pieces di Béla Bartók, in trascrizioni appositamente realizzate per questo organico.

Lavinia Bertulli, nata a Firenze nel 1999, si diploma con lode nel 2015 presso il Conservatorio L. Cherubini sotto la guida di Giovanna Prestia. A soli tredici anni esegue con l’Orchestra Cherubini il Concerto in la minore di E. Grieg. Al termine degli studi in Conservatorio si perfeziona dunque con Andrè Gallo e Ingrid Fliter all’Accademia Pianistica di Imola e successivamente al corso triennale di Andrea Lucchesini della Scuola di Musica di Fiesole, ricevendo per l’anno 2018/2019 la borsa di studio “Giuliano Valori”. Nel 2018 ottiene una borsa di studio dal Maggio Musicale Fiorentino e dall’Ambasciata Italiana in Russia per un periodo di studio al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca con Maxim Filippov. Tra i vari luoghi dove si è esibita ricordiamo: il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro La Fenice di Venezia, Palazzo Pitti a Firenze, i Musei Vaticani, Villa Pignatelli a Napoli. E’ stata premiata in importanti concorsi nazionali e internazionali tra cui il Premio “Maria Giubilei”, dove ha ottenuto una borsa di studio per un corso al Mozarteum di Salisburgo. Ha seguito Masterclass con importanti artisti, quali: Bruno Canino, Boris Petrushansky, Maxim Mogilevsky, Benedetto Lupo, Enrico Pace, Alexander Lonquich.

Prima del concerto, alle ore 15.20, si terrà la visita guidata alla mostra "Mauro Reggiani. Equilibri e armonie", presso il Museo di Nonantola (Torre dei Bolognesi e Sala Sighinolfi), con ritrovo all'ingresso del Museo in via del Macello. La partecipazione alla visita guidata è gratuita ed è richiesta l'esibizione del Green Pass al momento dell'accoglienza.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o per SMS/whatsapp al numero 329 6336877 (no chiamate vocali) indicando nome, cognome e numero dei posti da riservare. Si prega di prenotare entro le ore 15.00 del giorno del concerto; le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio, per permettere ad eventuale pubblico non prenotato in presenza di accedere. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Nonantola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it