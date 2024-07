“Note e Arte nel Romanico 2024”, sabato concerto a Fiumalbo

Il secondo concerto della Rassegna Musicale “Note e Arte nel Romanico 2024” si terrà Sabato 20 luglio 2024, alle ore 19, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo con un duo tutto al femminile.

Le protagoniste saranno la flautista Annamaria Carroni e l’arpista Laura Meloni con il programma “L’ispirazione religiosa attraverso i secoli”, un coinvolgente concerto alla scoperta di alcune importanti composizioni cameristiche tra l’Ottocento ed il Novecento per flauto ed arpa.

Partendo dalle “Cinq Nuances” del compositore Marc Berthomieu, verranno presentate alcune tra le pagine più significative del panorama francese, terminando poi con un omaggio alla musica del Novecento italiano, con la “Sonata per flauto ed arpa” di Nino Rota.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ANNAMARIA CARRONI

Si diploma in flauto traverso presso il Conservatorio di Sassari nel 2005. Si perfeziona con Jean Ferrandis presso l’Ecole Normale “Alfred Cortot” di Parigi. Nel 2006 ottiene il Diplôme d’Enseignement, vincendo la borsa di studio “Albert Roussel”. Conclude i suoi studi all’ENMP con il Diplôme Supérieur d’Enseignement nel 2009. Vince poi il concorso d’ingresso al Conservatoire National de Region de Paris nel quale segue i corsi di Cécile Daroux. Nel 2013 continua il perfezionamento all’estero con Liisa Ruoho e Petri Alanko alla Sibelius Academy di Helsinki. Si esibisce per diverse rassegne in solo e in formazioni cameristiche con archi, in duo con chitarra e con il pianoforte e in orchestra per le stagioni liriche e sinfoniche del Teatro Comunale di Sassari e di Trapani in qualità di flautista e ottavinista. Dal 2019 suona stabilmente con l’arpista Laura Meloni in diverse rassegne musicali italiane. È docente di flauto traverso presso il Liceo musicale "D. A. Azuni" di Sassari. Con l’Associazione “LABohème” fonda e cura l’organizzazione dei seminari di musica d’insieme "StintinoJazz&Classica" dal 2014.

LAURA MELONI

Inizia lo studio dell’arpa con Angela Caria presso la Scuola Media “P. Tola”di Sassari. Consegue il Diploma Accademico di Primo Livello al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari sotto la guida di Paloma Tironi. Attualmente è iscritta al Biennio strumentale presso il Conservatorio di Reggio Emilia “A. Peri” con il M. Davide Burani, dove ha la possibilità di frequentare il corso di passi orchestrali con Margherita Bassani, prima arpa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI.

Ha seguito masterclass con importanti maestri, tra cui Julien Marcou e Victor Hartobanu. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali, vincendo nel 2015 il terzo premio nel XXIV Concorso “Riviera della Versilia” e nel 2017 il primo premio nel VII Concorso Internazionale Amigdala. Dal 2017 al 2022 collabora suonando nell’orchestra dell’Ente Concerti “M. De Carolis” di Sassari e nello stesso anno inizia a collaborare stabilmente con l’Associazione musicale “LaBhoème”. Dal 2019 suona stabilmente con la flautista Annamaria Carroni in diverse rassegne italiane. Nell’estate del 2021 si esibisce nella Rassegna “Stintino Jazz&Classica” sia con il duo “LaBhoème” (arpa e flauto), che nell’ensemble “L’Opera Va”. Nel maggio 2023 prende parte in qualità di seconda arpa alla produzione dell’opera “I Pagliacci” con l’Orchestra “Arturo Toscanini” nel Teatro Regio di Parma sotto la guida del M. Andrea Battiston. Dal 2023 inizia a collaborare come prima arpa con l'Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane e nel febbraio 2024 si esibisce con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini in qualità di prima arpa nella prima esecuzione assoluta della composizione “Grande Bagatella” per orchestra, del compositore Orazio Sciortino.