"Sulle note della filosofia", al via la rassegna musicale di Piazza XX Settembre

La Piazza XX Settembre del Centro Storico di Modena si prepara ad accogliere “Sulle note della filosofia”, la nuova rassegna musicale di Modenamoremio, che vedrà le emozionanti esibizioni di sette cantanti e musicisti del territorio nei mercoledì di fine agosto e settembre.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 31 agosto alle ore 21.00, sarà il duo musicale composto da Claudio Mattioli (fisarmonica) e Sara Stacchezzini (voce) con la serata dal titolo “A raccontare comincia tu – Omaggio a Raffaella Carrà”.

Mercoledì 7 settembre sarà la volta di Marco Dieci (voce, pianoforte e chitarra) insieme a Monica Guidetti (voce) che porteranno in scena lo spettacolo “Cantare d’amore”.

Mercoledì 21 settembre, dopo una pausa dedicata al Festival della Filosofia, le serate musicali riprenderanno con “Emozionando…” di Totò Grimaldi (fisarmonica) e Luana Bellucci (voce).

Infine, mercoledì 28 settembre, Marco Dieci (voce, pianoforte, chitarra) e Alex Lunati (voce, pianoforte) concluderanno la rassegna animando la piazza con “La stagione dei cantautori”.

L’ evento è patrocinato dal Comune di Modena. Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Rucola e Stracchino, Vasinikò, Sosta Emiliana, Sapori a Modena, Prime Restaurant Fish per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo. Il programma completo, le date di recupero in caso di maltempo e i contatti dei locali sono consultabili sul sito www.modenamoremio.it.