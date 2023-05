"Note al Lennon" si fa in due, concerti a Castelnuovo e a Modena

Artisti internazionali, anteprime e una nuova partnership: Note al Lennon dà il benvenuto all’estate castelnovese con un cartellone di qualità, sonorità provenienti da tutto il mondo e performance live di grande suggestione. Non solo Parco Lennon: la principale novità di questa edizione – promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con il sostegno di Fondazione di Modena nell’ambito del progetto Coordinate Artistiche – è la collaborazione con il Comune di Modena, che porterà la rassegna “in trasferta” per due concerti nella straordinaria cornice dei Giardini Ducali.

Si comincia dal Parco Lennon con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo disco di Graziano Romani “StillRocking”(8 giugno) per passare al cantautore americano Jaime Michaels, protagonista di un concerto tra folk e rock con dobro, mandolino e steelguitar (15 giugno), poi Ellen River con la sua band presenterà il disco “Life”, un itinerario tra le sonorità americane (22 giugno), e Lester Greenowski, con un super ospite a sorpresa, farà vivere ai presenti una serata all'insegna delle atmosfere punk rock della New York anni Settanta (29 giugno).

Shardafrica, progetto di world music tra l’Africa mediterranea e quella subsahariana, animerà la prima tappa castelnovese della rassegna “Armoniosamente” (6 luglio), poi Note al Lennon si sposterà ai Giardini Ducali di Modena per il concerto di Michael McDermott, leggendario rocker di Chicago dall’anima rock and soul (11 luglio).

Dopo le tinte gotiche dei Dead Inside (13 luglio) al Parco Lennon, la rassegna torna ai Giardini Ducali per il concerto della Jesper Lindell Band, gruppo svedese dal potente suono anni Settanta (19 luglio), mentre a Castelnuovo è attesa Sarah Lee Guthrie, nipote del leggendario Woody Guthrie, di cui porta avanti lo spirito e le canzoni di protesta (20 luglio). Il frizzante rock dei nostrani Ego59 (25 luglio) e lo storico Limoni Indie Fest dedicato alla musica alternativa (quest’anno in due serate, 28 e 29 luglio) segneranno l’epilogo della rassegna.

“Una partnership che ci rende molto orgogliosi, un’occasione per valorizzare la rassegna al di fuori del nostro territorio, per la quale voglio ringraziare il Comune di Modena e in particolare il collega Andrea Bortolamasi – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone Stefano Solignani, alla presentazione dell’iniziativa presso lo SpazioF messo a disposizione da Fondazione di Modena –. ‘Note al Lennon’ è diventato un appuntamento fisso molto atteso della nostra proposta estiva, che rimette al centro il piacere della musica dal vivo. Questa edizione varcherà i confini nazionali proponendo artisti da tutto il mondo e tutti proporranno materiale inedito, un motivo in più per non mancare”.

Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi sottolinea l’importanza della collaborazione tra diversi Comuni che “fa arrivare ai Giardini Ducali una delle esperienze più interessanti del territorio e, allo stesso tempo, ne amplia il pubblico. L’appuntamento – prosegue l’assessore – si inserisce in pieno nel programma estivo di Modena nel quale ha un posto importante la musica di qualità per un pubblico trasversale, riunendo il meglio che offre il territorio, nell’arena naturale offerta dai Giardini, in grado di ospitare concerti importanti, aspetto sul quale vogliamo continuare a investire”.