"Note di Natale" il concerto alla chiesa San Lazzaro

Il concerto che si terrà il 6 gennaio 2022 alle ore 16 nella bellissima chiesa di San Lazzaro in Modena, segnerà per il coro un importante appuntamento che, ricade nell’ambito dei festeggiamenti organizzati per il 40º anniversario della fondazione del gruppo corale e nell’ambito della XXI edizione della Rassegna Corale “ Note di Natale … “

Diamo voce con questo scritto alle parole del Direttore e fondatore Don Ezio Nicioli che nel lontano 1980, su suggerimento di alcuni giovani della parrocchia, diede il via a questa esperienza corale che a tutt’oggi dirige.

La cornice della nuova chiesa di San Lazzaro non poteva che essere il luogo ideale per far risuonare i canti che il coro eseguirà.

“Sì è vero, ogni volta che cantiamo nella chiesa di San Lazzaro”, afferma Don Ezio con le sue parole, “è sempre un’emozione nuova, un’ esperienza simbiotica, che unisce le voci delle coriste e dei coristi, ai suoni degli strumenti musicali , con la direzione della maestra Veronica Zampieri e mia .”

Don Ezio puntualizza ancora:

“ Da alcuni anni mi affianca questa giovane maestra perché è mio desiderio lasciare il coro in eredità a chi possa proseguire in questo cammino intrapreso, perseguendo sempre come scopo principale il portare con i suoi canti gioia e serenità in chi li ascolta”

“ Sono molto orgoglioso dello spirito di amicizia , di unità , di solidarietà e di collaborazione che si è instaurato fra i componenti del gruppo, essenziale per assicurare lunga vita all’esperienza corale.”

Una breve nota di cronaca, a seguire le parole di Don Ezio ricordano che il Coro ogni anno, dalla sua fondazione, ha tenuto il concerto di Natale nell’ antica chiesa di San Lazzaro, purtroppo da alcuni anni chiusa per problemi di stabilità.

Con il concerto del 6 gennaio 2022 continua questa tradizione ormai quarantennale di auguri a tutta la cittadinanza per il nuovo anno.

Sarà presente per un augurio alla popolazione Sauro Torricelli.

A seguire le performance di Giorgio Mattei e Simone Guaitoli che eseguiranno musiche riprese da celebri brani di Elton John, che creeranno un’atmosfera magica, intervallati da brani di poesia estrapolati dal libro “ Lungo la Via Vandelli “ scritti da Giorgio Mattei e magistralmente interpretati da Franca Lovino.

Infine il Coro San Lazzaro eseguirà, diretto da Monsignor Ezio Nicioli e Veronica Zampieri, brani natalizi , di cui, alcuni, nuovi in repertorio, con l’accompagnamento di Simone Guaitoli, alla tastiera, Giorgio Avanzi alla fisarmonica e Maurizio Maffoni alla chitarra.

Per assistere al concerto , in ottemperanza alle normative anti Covid, è necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e mascherina ffp2