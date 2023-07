Note di Notte e Cinema Sotto le Stelle: gli appuntamenti del Castello di Spezzano

Anche per l’estate 2023 torna l’attesa rassegna di spettacoli musicali presso la favolosa corte del Castello di Spezzano (via del Castello 12) intitolata “Note di Notte”. Il ricco calendario è sostenuto da Fondazione Modena, e organizzato dal Comitato Fiorano in Festa insieme alle associazioni Quelli del ‘29 – prossimi gestori del Teatro Astoria – e Amici della Musica Nino Rota, il tutto con la collaborazione del Comune. Dieci appuntamenti ci accompagneranno lungo tutta l’estate, con musica di qualità declinata in modi differenti.

Dopo la data d’esordio del 2 luglio con il Premio Via Emilia, alla presenza di un folto pubblico, si proseguirà con vari omaggi ad artisti italiani illustri, quali Battisti, De André e Gaber. Saranno inoltre proposti generi internazionali molto diversi, dal soul al country, dal pop al blues. Davvero interessante il concerto di ferragosto, con l’omaggio a Burt Bacharach da parte di Federica Grazia.

Il prossimo evento è previsto martedì 11 luglio alle 21.00 con la nota band dei Flexus che canterà brani di Giorgio Gaber, il signor G. Un viaggio che attraversa 30 anni di teatro-canzone, dai primi successi degli anni ‘60 ai capolavori della maturità. Gaber riletto attraverso un’interpretazione originale che evita l’imitazione tra sonorità acustiche, tango, swing, rock e folk. Alla musica si intreccia la voce ironica di Elisa Lolli, con un’inedita interpretazione del signor G al femminile. Gianluca Magnani: voce, chitarre; Daniele Brignone: basso, cori; Enrico Sartori, percussioni; Davide Vicari: sax, tastiere, cori.

L’intero programma è consultabile sul sito del Comune di Fiorano. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. In caso di meteo avverso, gli eventi si svolgono all’interno del Castello. La capienza massima è di 199 posti presso la corte, e di 99 posti nella Sala delle Vedute. Disponibile il servizio bar a cura dei volontari di AVF. Per info: castellospezzano@gmail.com o 0536/833298.

Le serate al Castello di Spezzano non si esauriscono con la musica di Note di Notte, perché quest’anno è in arrivo il “Cinema Sotto le Stelle” curato da Quelli del ’29. E così, a partire dal 10 luglio saranno proiettati all’interno della corte 8 film – nazionali e internazionali – dell’ultima stagione cinematografica, fino ad arrivare al 3 agosto. La suggestiva cornice fornita dal Castello sarà un elemento ulteriore a speciale unica la visione. La campagna del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” permetterà inoltre un prezzo ridotto, ossia di 3.50 euro per tutti, in riferimento a pellicole italiane.

L’orario delle proiezioni è alle ore 21.30 con ingresso normale a 6,50 euro, e ridotto per gli under 18 e gli over 65 a 5 euro. Gratuito per bambini sotto i tre anni e per persone con disabilità certificate. Programma:

Lunedì 10-07: Margini (€3,50)

Giovedì 13-07: Il Sol dell'Avvenire (€3,50)

Lunedì 17-07: The Menù

Giovedì 20-07: Delta (€3,50)

Lunedì 24-07: Grazie Ragazzi (€3,50)

Giovedì 27-07: Indiana Jones 5

Lunedì 31-07: The Whale

Giovedì 03-08: L'ultima notte di Amore (€3,50)

Ecco le parole della vicesindaco fioranese, Morena Silingardi: “L'annuale rassegna Note di Notte, quest'anno ulteriormente arricchita dalla proposta di otto proiezioni cinematografiche, rafforza l'attrattività del Castello di Spezzano come luogo di svago e cultura. Anche in questo caso, così come si è fatto in Piazza Menotti, a Villa Cuoghi e a Villa Pace, l'Amministrazione presenta spettacoli diversificati, adatti a vari tipi di pubblico. È una scelta ponderata, per valorizzare luoghi e contenuti. Sono anche particolarmente soddisfatta del Cinema estivo, la cui realizzazione era in ipotesi da tempo, purtroppo impedita dalla pandemia Covid, ma che ora è divenuta realtà”.