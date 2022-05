"Note di Passaggio", il duo Polimeni Genta si esibisce alla Corte di Villa Boschetti

Domenica 8 maggio alle ore 18.00 presso la Corte di Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonista della serata sarà il duo formato dalla flautista Benedetta Polimeni e dal chitarrista Giorgio Genta, che proporrà un programma coinvolgente e di grande fascino, con brani di Ibert, Fauré, Piazzolla e Morricone. Si tratta di un appuntamento speciale, organizzato in occasione dell'inaugurazione della Corte storica di Villa Boschetti, recentemente restaurata e trasformata in "anfiteatro naturale" per eventi culturali.

Nata nel 1997, Benedetta Polimeni consegue il diploma di biennio in flauto traverso presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia con il massimo dei voti e la lode sotto la guida dei Maestri G. Mareggini, M. Marasco e G. Betti. Si perfeziona successivamente presso l’accademia internazionale di Imola con i Maestri A. Manco, A. Oliva, A. Ferreira e M. Valentini. Ha collaborato come flautista e ottavinista con l’ensemble strumentale della Fondazione “I Teatri” di Reggio Emilia, l’Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane, con la Filarmonica dell’Opera Italiana “B. Bartoletti”, con l’Orchestra “I Pomeriggi musicali” di Milano. È membro dell’Icarus vs Muzak ensemble.

Giorgio Genta consegue il Diploma Accademico di II livello presso l’ISSM “A. Peri” di Reggio Emilia sotto la guida del M° Claudio Piastra e successivamente del M° Francesco Moccia. Segue seminari e masterclass con C. Bonell, V. Mikulka, M. Lewin, F. Cucchi, O. Pelmoine, N. D’Angelo e frequenta i corsi estivi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena con il Maestro Eliot Fisk. Partecipa a concorsi nazionali come solista, in trio e in formazioni cameristiche (fra cui il 1° premio assoluto al concorso “Giulio Rospigliosi”). Si avvicina giovanissimo al mondo della musica contemporanea grazie all’esperienza di “Icarus Junior” e continua la collaborazione come chitarrista con “Icarus Ensamble” e “Icarus Vs Muzak”, esibendosi tra gli altri alla Biennale di Musica Contemporanea di Zagabria, Berkeley (San Francisco), FIMU (Belfort), Festival REC, SIXE, Spazio Musica Festival 2021 (CA), “Mantova Musica del XXI Secolo”, Accademia di Brera, Festival “Traiettorie”, Festival “L’Altro Suono”. Ha eseguito prime assolute di Stefano Trevisi, Riccardo Nova, Nicola Sani e Leo Brouwer.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it