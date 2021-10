"Note di Passaggio" inaugura all'Abbazia di Nonantola sulle note dei Madrigalisti Estensi

Sabato 30 ottobre alle ore 21 presso l’Abbazia di S. Silvestro a Nonantola si terrà l’appuntamento inaugurale della rassegna autunnale Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Il concerto di sabato vedrà come propri protagonisti i Madrigalisti Estensi, ensemble di giovani musicisti fondata e diretta da Michele Gaddi, specializzata nel repertorio Cinque-Seicentesco con una particolare attenzione ai compositori attivi a Modena nell'antico Ducato d'Este.

Non è un caso, dunque, che il programma della serata presenti al suo interno una panoramica sulla produzione musicale del Rinascimento Estense, con la Missa Hercules Dux Ferrariae di Josquin Deprez, alcune pagine organistiche di compositori modenesi e una selezione dalle Sacrae Cantiones di Girolamo Belli, provenienti dai fondi della Biblioteca Estense e presentate questo sabato in prima esecuzione assoluta.

Dal 2016 ad oggi, i Madrigalisti Estensi sono stati protagonisti di Festival quali ResoNet Festival, ArmoniosaMente e Modena Organ Festival. Nel 2019 hanno preso parte alle iniziative mantovane dell’Early Music Day promosso dal REMA – Réseau Européen de Musique Ancienne e si sono esibiti nei Fringe del Festival Oude-Muziek di Utrecht. Nello stesso anno hanno inciso l’Oratorio della Settimana Santa di Luigi Rossi assieme all’Ensemble BariAntiquA. Nel 2020 hanno preso parte alla stagione lirica del Teatro Comunale di Modena in Dido and Aeneas di Henry Purcell. Il 2021 vede i Madrigalisti Estensi protagonisti in eventi e concerti di diversi Festival fra cui la Festa dell’Opera promossa dalla fondazione Teatro Grande di Brescia, il Synesthesia Festival promosso dal Comune di Mondolfo, e l’Estate Modenese 2021, promossa dal Comune di Modena.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o per SMS/whatsapp al numero 329 6336877 (non chiamate vocali) indicando nome, cognome e numero dei posti da riservare. Si prega di prenotare entro le ore 15:00 del giorno del concerto; le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio, per permettere ad eventuale pubblico non prenotato in presenza di accedere.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero tel 3296336877, visitare il sito web www. amicidellamusicamodena.it, oppure scrivere all'indirizzo di pposta elettronica inf o@amicidellamusicamodena.it.

