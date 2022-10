Note rock alla Tenda: una serata con di live band e i modenesi First brawl

È dedicata alla musica rock l’iniziativa settimanale alla Tenda, dove prosegue la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Domenica 30 ottobre è infatti in programma il concerto di tre formazioni, tra cui i Bull Brigade. L’appuntamento, a ingresso gratuito, inizia alle ore 21.

L’evento è a cura dell’associazione Intendiamoci, in collaborazione con Undernoise Modena Crew, che porta sul palco di viale Monte Kosica una delle band storiche del panorama punk e hardcore italiano, appunto i torinesi Bull Brigade. Il concerto modenese rappresenta una delle tappe del tour intrapreso dalla band piemontese a seguito dell’uscita, l’anno scorso, dell’ultimo lavoro in studio, “Il fuoco non si è spento”. Ad aprire il concerto, e a fare gli “onori di casa”, sono i modenesi First brawl, che nell’occasione presentano dal vivo i pezzi del loro ultimo full length “Rise from hate”. L’apertura di serata è affidata invece, ai lombardi MyoOwn voice, alla loro prima apparizione alla Tenda.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034808.