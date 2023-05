Estate, le "Note di Stelle" si allargano da piazza XX Settembre a Palazzo Carandini

Per l’estate in arrivo Piazza XX Settembre si trasforma nuovamente in salotto e palcoscenico. Modenamoremio organizza anche quest’anno “Note di stelle”, rassegna consolidata e attesissima dall’affezionato pubblico.

I concerti

Il programma 2023 si compone delle abituali quattro serate musicali dalle 21.00, che inizieranno martedì 6 Giugno con “SoleDonne”, spettacolo narrato, suonato e cantato dal vivo, presentato da Gus Savino e illustrato dai dipinti di Marina Scognamiglio. Con la partecipazione di Micaela Bardozzo, Luana Camatti, Serena Carpi, Maria Pia Del Giorno, Noemi Felicani, Francesca Mercury, Neja, Betta Sacchetti, Antonella Sferlazza, La Simo, Marina Scognamiglio e di Luca Annunziata (basso e cori), Giuseppe Casillo (batteria), Massimo Pasqualin (voce narrante e cori), Antonio Viola (chitarre).

Martedì 13 Giugno con “Mi ritornano in mente. Tributo a Mogol e Lucio Battisti”, i Nessun Rumore rivisitano alcuni tra i maggiori successi dei due grandi interpreti della canzone d’autore italiana. Con Roberto Soldati (chitarra, solista e voce), Valentina Mattarozzi (voce), Claudio Piola (voce), Marco Romagnoli (basso), Claudio Rosa (chitarra ritmica e voce), Stefano Ponzinibio (sax), Matteo Deangelis (tromba), Carlo Pedrinelli (batteria).

Martedì 20 Giugno, Lalo Cibelli, cantante e attore modenese, presenta “Al dolce fresco delle siepi. Tributo a Lucio Dalla”. Un viaggio per due chitarre e voce, nella poetica e nel mondo di Lucio, nella sua Bologna. Lalo, oltre a essere uno dei protagonisti di “Tosca Amore Disperato”, è stato amico di Lucio Dalla per dieci anni, collaborando a innumerevoli concerti e festival.

Martedì 27 Giugno farà capolino in piazza lo spettacolo “La Mercury racconta i Queen – con Giacomo Voli e Nik Messori”. I Queen suonati dal vivo e raccontati attraverso aneddoti divertenti e curiosi, uno show che coinvolge il pubblico riproponendo i brani immortali e famosissimi in un’originale veste acustica, che lascia pieno spazio alle esecuzioni musicali. Con Francesca Mercury (voce narrante), Giacomo Voli (voce solista), Nik Messori (chitarra).

In aggiunta alle quattro serate in programma, mercoledì 21 Giugno si terrà, in occasione della Festa Europea della Musica, il concerto del giovanissimo cantautore modenese Alberto Conti, il quale, dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent 2022, propone, oltre a pezzi iconici di artisti internazionali quali Eric Clapton, Sting, Prince, Pink Floyd, Dire Straits e italiani quali Zucchero, Lucio Dalla, Cesare Cremonini, Alex Britti, otto brani inediti del suo repertorio. Con Filippo Trenti (tastiere e sax), Dario Pioppi (basso), Tommaso Maselli (batteria).

Rassegna letteraria

E non finisce qui, perché anche quest’anno la rassegna “Note di stelle” sarà straordinariamente anticipata da quattro presentazioni di interessanti libri presso il cortile interno di Palazzo Carandini, in via dei Servi 5, alle 18.00.

Venerdì 9 giugno verrà presentato il libro “L’attenzione e la grazia. Esperienze di comunicazione nelle cure palliative precoci in oncologia ed ematologia”

Di Elena Bandieri, Mario Luppi, Leonardo Potenza. “Open Life Project: Caregivers”, raccoglie in formato video le interviste di dieci familiari di pazienti oncologici ed ematologici, seguiti in un innovativo modello assistenziale. Le testimonianze permettono di riflettere sul senso dell’esistenza e sul bisogno di ricollocare al centro della cura la comunicazione e l’alleanza medico-paziente.

Alla presentazione del libro sarà presente Don Erio Castellucci, Vescovo di Modena.

Martedì 13 giugno sarà la volta di Alberto Cirelli, il quale presenterà il suo nuovo libro “Seppellitemi a Misurina”, raffinatissimo thriller in cui le vite di una giornalista in crisi e di un misterioso personaggio che si è ritirato sulle Dolomiti si intrecciano. “Seppellitemi a Misurina” racconta i dubbi e i sogni di una generazione che, all’improvviso, è passata da una dimensione di vita opulenta, al fare i conti con le paure, alla ricerca del senso della vita e di una nuova idea di futuro.

Martedì 20 giugno, Riccarda Riccò presenterà “La conoscenza di Sofia”. Convinta di trovare un mondo puro e lontano dal mondo nel quale non si riconosce più, Sofia sarà attratta dal canto del Lupo, come Ulisse da quello delle sirene. Una storia d’amore e di trasformazione interiore sullo sfondo di un omicidio non risolto ambientato nell’Appennino tosco-emiliano. Insieme a “La conoscenza di Sofia”, l’autrice presenterà il seguito, “Non lasciarmi (Numaparasi)”.

Concluderemo la rassegna letteraria martedì 27 Giugno con “Il Ritorno del mostro di Modena” di Luigi Guicciardi. Una nuova indagine per il commissario Giovanni Torrisi: un’inchiesta che fa rivivere il ricordo del ‘mostro di Modena’, che tra il 1983 e il 1995 uccise varie prostitute senza mai essere identificato. Le indagini si complicano quando a essere uccisa dal mostro è una donna ben diversa, ricca e influente, nonché amica personale del commissario...

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Altoforno Impasti Agresti, Prime Restaurant Fish, Rucola e Stracchino, Sosta Emiliana, Vasinikò per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo. Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione.