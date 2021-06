Note di Stelle, un concerto di gala a Mirandola nella splendida cornice di Villa Tagliata

Gli Amici della Musica di Mirandola riaccendono la “grande musica in presenza” con un Concerto di Gala organizzato per giovedì 3 giugno a Villa Tagliata in via Dorando Pietri, 23.

L’appuntamento è per le ore 18.30 e avrà come prologo un allegro aperitivo attorno alla piscina, per poi dare la stura al programma musicale che, alle 19.30, sarà aperto dal celebre fisarmonicista Francesco Guicciardi accompagnato al pianoforte da Lucio Carpani, direttore artistico degli Amici della Musica di Mirandola. A seguire il Coro Augusta, diretto dal Maestro Carpàni e composto da giovani studenti delle classi superiori, intonerà brani di musica da film da “Il SIgnore degli Anelli” e “Altrimenti ci arrabbiamo”, per dare poi spazio agli artisti del Coro Città di Mirandola, sempre preparato dal M° Carpàni che alternerà pagine operistiche a recuperi del folklore padano e mirandolese in particolare. Molto atteso il ritorno a Mirandola del noto soprano di Carpi Serena Daolio e del celebre tenore di Viareggio Simone Mugnaini che prima della pandemia ha debuttato al Metropolitan di New York. Completano il variegato programma musicale, presentato dal musicologo Daniele Rubboli, che ha dato recentemente alle stampe il suo nuovo libro “Lieti calici” (celebrazione del vino nella musica da teatro!) per Artestampa di Modena, la clarinettista Lucia Malavasi che si esibirà anche in un terzetto con il fisarmonicista Francesco Guicciardi e il pianista Lucio Carpàni per rendere omaggio al mitico Astor Piazzolla a cento anni dalla nascita.

E’ gradita la prenotazione all’ufficio di Via Castelfidardo 13. In caso di maltempo lo spettacolo, previsto all’aperto, sarà ospitato nei saloni interni di Villa Tagliata.

