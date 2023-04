"Nottambula": torna l'appuntamento a Carpi il 22 aprile

Appuntamento a Carpi per “Nottabmbula”. Un corteo festoso di canti popolari, musica, letture e performance tornerà per il quinto anno ad animare le vie del centro di Carpi nell'anniversario della liberazione della città, la sera di sabato 22 aprile. Dalle 21.00, con ritrovo in piazzale Re Astolfo, il coro I Violenti Piovaschi, in collaborazione con il Circolo ARCI Mattatoyo, organizza “Nottambula - Sul far della Resistenza”, corteo con canti e musica intervallato da letture, interpretazioni e performance.

Il percorso terminerà al Circolo ARCI Mattatoyo con la Grande Discoteca Popolare, dj-set di Eleonora Sugarkane che farà ballare fino a tarda notte. La partecipazione è libera e gratuita; l’ingresso al Mattatoyo è gratuito con tessera ARCI. Anche quest’anno I Violenti Piovaschi hanno invitato come co-protagonisti della serata alcune realtà coristiche, musicali e teatrali del territorio: la Banda di Quartiere, Barabba Edizioni, la Compagnia delle Lucciole, il coro L’Amata Rossa di Casa Bettola e il collettivo SquiLibri.

L’idea di Nottambula, nata dal basso e interamente autofinanziata, sviluppa collettivamente una riflessione sui temi più urgenti del nostro tempo: guerra, emigrazione, disobbedienza civile, disuguaglianze, lavoro e diritti. Nell’iniziativa del 22 aprile, dunque, i canti, i testi e le performance diventano una lente attraverso cui guardare al presente. Una lente che rivela come i diritti fondamentali conquistati nel passato sono ancora oggi troppo spesso negati e offesi.

Gli ospiti di quest’anno