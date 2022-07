Sestola, immancabile appuntamento con la Notte Bianca

Torna, sabato 16 luglio, l'appuntamento immancabile dell'estate in Appennino: la Notte Bianca di Sestola. Quest'anno, il tema sarà "School of Rock", per divertirsi e ballare in compagnia.

Dalle ore 16.00 e per tutta la serata il paese sarà allestito con auto e moto d'epoca anni 50/60 ( con la partecipazione del Chianti Chapter Harley Davidson, auto americane, willis). Ci saranno balli con scuole di ballo Rock'n Roll, e per tutta la serata in alternanza musica con DJ e gruppi musicali: New Concept, Elvis DJ, Topo DJ, DJ Hertz, live music con gli 0536 e Henry King e la British Blues Band.

La serata terminerà in Piazza passerini (di fronte al Gosling) con musica con DJ e ballerine. Ci sarà infine un'esposizione di una collezione di auto a pedali anni 50.