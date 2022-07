Al Centro Fauna Il Pettirosso l'attesa "Notte delle Civette 2022"

E' pronta al via la 13° edizione della Notte delle Civette, tanto attesa dai bambini e non solo. Grande festa al Centro Fauna Il Pettirosso, con sorprese per i più piccoli. Alle ore 21.00 si svolgerà una nuova edizione dell'evento dove decine e decine giovani civette scompariranno nella notte volando dalle mani dei bambini (e meno bambini più) fortunati. Gli esemplari che verranno liberati sono quelli provenienti da fuori provincia che, per una questione logistica, difficilmente possono essere ricollocati nella zona di origine, mentre tutte le altre già hanno preso nuovamente il loro posto negli habitat di provenienza.

Le piccole civette una volta preso il volo continueranno ed essere alimentate fino a che non avranno una certa dimestichezza nella caccia.

Quest'anno alle 20,00 a sarà offerto anche un pezzo di gnocco fritto all'insegna della genuinità delle festa e del territorio, ma sarà possibile apprezzare anche il nuovo miele biologico e altro ancora

Lo scorso anno gli animali entrati al Pettirosso sono stati più di 7000 e dal primo gennaio del 2022 già 4000 animali hanno varcato i cancelli di via Nonantolana. Ancora una volta Il Pettirosso con i suoi volontari si è confermato un'eccellenza nel suo campo, con la percentuale più alta di liberazione degli animali recuperati feriti o in difficoltà: oramai riferimento per il territorio nazionale anche per la formazione sul recupero per istituzioni e forze dell'ordine.