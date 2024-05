Al Profumo Alchemico incontro per "vedere l'anima" con le essenze

Appuntamneto con l'anteprima di “Amore e Psiche”, l’esperienza sensoriale per vederti l’anima col profumo ideata da Anna Rosa Ferrari proposta gratuitamente in occasione della Notte Europea dei Musei al Piccolo Museo ProofumAlchemico e profumeria di nicchia, sabato 18 maggio 2024 dalle 16 alle 22. (per informazioni e prenotazioni cell/wathsapp 3356188683, fisso 059210020 e su pagine social).

L’esperienza adatta a coloro che intendano esperienziare l’attraversamento di portali energetici eterici, ha l’obiettivo di ritrovare istantaneamente la nostra energia interiore, e sarà guidata dal naso alchimista Anna Rosa Ferrari, con l’ausilio delle sue speciali essenze. Infatti le essenze profumalchemiche concepite come opere d’arte e nel contempo strumenti di ricerca e conoscenza, nascono da una vita di ricerca, ideazione e sperimentazione sul campo che Anna Rosa Ferrari, ha lentamente elaborato in questo angolo di Modena, il PRALC, così caratteristico e un po’ nascosto.Per questi motivi l’universo filosofico profumalchemico, che ha ricevuto molteplici riconoscimenti da importanti istituzioni, è stato anche definito “il segreto di Modena meglio conservato”.



“Nell’universo delle essenze di nicchia - afferma il naso alchimista - qui al PRALC puoi sperimentare profumi unici: ti aiutano ad essere come tu ti vuoi, ad essere libera/libero in armonia con la natura, con le leggi dell’Universo. Profumi veri e nel contempo immaginifici, sostenibili, solidali, innovatori. Per chi ancora si chiede cosa sia il PRALC si potrebbe definire come segue: una realtà, un multiluogo culturale interdisciplinare, maturato in lunghi anni di trasmutazioni (ad oggi 34), quasi come fa il balsamico di Modena - se non lo sperimenti non lo conosci. Non a caso qui è nata l’essenza profumata del Balsamico. Tale essenza, non poteva non portare un nome iconico del nostro territorio. Il profumalchemico del Balsamico tradizionale di Modena si chiama infatti Avia Pervia, motto della città, in latino rendere facile il difficile”.