Con la San Luca Sound e Alessandro Galli in Piazza XX Settembre arriva "La notte delle cover"

Un viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni. Le hit più celebri della musica italiana, interpretate dagli artisti originali: venerdì 21 giugno alle 21, in occasione della Festa della Musica, arrivano in piazza XX Settembre i cantanti della San Luca Sound con il conduttore televisivo Alessandro Galli, anche ideatore dell'evento, e lo spettacolo musicale “La notte delle cover”, una grande festa in musica nel cuore del centro storico di Modena.

Così Galli illustra il programma dello show: “Il brano che aprirà la serata sarà "Modna" del cantautore Luca Frigeri, un vero e proprio "Inno alla città di Modena", un omaggio alla città e alle sue eccellenze. Si entrerà poi nel vivo dello spettacolo, con una splendida interpretazione del Cantautore Manuel Auteri, fondatore della casa discografica San Luca Sound, che ci farà volare nelle emozioni con uno speciale arrangiamento di Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani del 1995, mentre il cantautore Giorgio Bassi, che nel corso delle sua carriera ha saputo rendere prezioso un rapporto di amicizia e collaborazione con il mitico Pierangelo Bertoli che decise nel 1984 di inserire un suo pezzo “L’odore del porto" all'interno del disco "Petra", proporrà la cover di "La musica che gira intorno" di Ivano Fossati".

E ancora, Nicola Albertini canterà la cover di un brano monumento della musica italiana "Svalutation" di Adriano Celentano, la voce sublime di Daniela Vallicelli valorizzerà la cover di "Grande amore" del gruppo di tenori Il Volo da Sanremo 2015, la splendida interprete Angela Sette canterà un brano storico "La voce del silenzio" già interpretato anche da Mina, Francesco Angelucci "Qualcosa di grande" di Cesare Cremonini, Max Finelli "Bimba se sapessi" di Sergio Caputo, Roberto ed Elena Reina rispettivamente padre e figlia "Se piovesse il tuo nome" di Elisa, il cantautore Ozner interpreterà “Farfallina” di Luca Carboni, Vento interpreterà “Sere nere” di Tiziano Ferro, l'eclettico e originale cantautore Solo Tanza interpreterà "En e Xanax" di Samuele Bersani.

Un messaggio di speranza e amore arriverà con il potere trasformativo della musica grazie alla cover internazionale, unica eccezione alla musica italiana, di "Hymn For The Weekend" dei Coldplay e Beyoncé interpretata dalla giovanissima cantautrice Rebecca Carbone. L’energica e grintosa Ary Music interpreterà la cover di Benji e Fede featuring Annalisa "Tutto per una ragione". Nel finale, uno splendido tripudio di emozioni, anche grazie a uno dei brani più iconici di Gianna Nannini "Sei nell'anima" interpretato dalla voce potente, graffiante intimista di Gipsy Fiorucci.

“Il concerto – spiega ancora Alessandro Galli - intende raccogliere le esigenze di tanti cantanti emergenti che desiderano avere più spazi per esibirsi dal vivo e dimostrare il proprio talento e la propria personalità artistica. Questo è un format ideale per dare la possibilità ai talenti emergenti e non solo della nostra regione, accuratamente selezionati dalla casa discografica San Luca Sound con la supervisione di Manuel Auteri, di dimostrare la loro capacità”.

L’appuntamento in piazza XX Settembre sarà un viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni, con artisti del nostro territorio che regaleranno al pubblico una loro speciale e particolarissima interpretazione de successi immortali che hanno fatto la storia della canzone italiana.