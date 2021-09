Mirandola, arriva la terza edizione della Notte Gialla

Il cuore storico di Mirandola è pronto anche quest’anno a tingersi di giallo, Col volgere al termine dell’estate si rinnova l’appuntamento con la “Notte gialla di Mirandola”, la manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale, in grado di riempire la piazza di mirandolesi e non, portando svago e divertimento. Due le serate, 10 e 11 settembre, ed altrettanti gli eventi in programma con ingresso gratuito, previa prenotazione: il primo nel segno dello spettacolo e delle risate col duo Manera e Penoni. Il secondo un festival musicale, ma non solo, rivolto a giovani e giovanissimi. A completare l’offerta della due giorni, le attività commerciali del centro aperte la sera, per offrire da un lato l’opportunità dello shopping serale e dall’altro quella di un break gustoso, anche con prodotti tipici, data l’apertura di attività commerciali e locali.

Forte del successo degli anni scorsi, con tante persone e famiglie – anche provenienti da Comuni e provincie limitrofe – nel centro della città dei Pico per l’occasione, la “Notte Gialla” è giunta alla sua terza edizione. L’attrattività dell’evento, sottolinea l’Amministrazione mirandolese, rappresenta di per sé anche un momento di promozione per città e territorio. Anche per questa ragione l’impegno è andato nella direzione di puntare sugli operatori del commercio e della ristorazione locali, coinvolgendoli, al fine di poter realizzare una manifestazione che possa essere esaustiva tanto nell’ambito dell’intrattenimento, quanto in quello degli eventuali acquisti e consumi.

Si parte venerdì 10 settembre. In piazza Costituente, a salire sul palco appositamente allestito, sarà il duo comico formato da Leonardo Manera e Claudia Penoni. Porteranno in scena il “Cinema Polacco”: un’esilarante rivisitazione del rapporto di coppia, tutto da ridere, che con le gags e le battute di Kripstak e Petrektek – i mitici personaggi interpretati dal duo - ha fatto innamorare gli italiani a Zelig. I conflitti di coppia, le diverse visioni della vita e della società, in 2 ore di comicità originale, surreale, seriamente divertente, per interrogarsi sulla ricerca di una felicità sempre più difficile da trovare, da soli o in coppia.

Sabato 11 settembre, invece sarà la musica ad essere protagonista della “Notte Gialla Young” con il "Webboh fest". Presentato da Andrea Prada, il Webboh Fest è il primo evento live firmato Webboh il portale dedicato alla Generazione Z più seguito d'Italia! Creator, influencer e cantanti saranno per una sera uniti sullo stesso palco con l’obiettivo di eleggere il tormentone 2021 più amato sui social. Protagonisti della serata: Random, Mattero Romano, Astol, Emanuele Aloia, Valerio Mazzei, Valeria Vedovatti e Alice De Bortoli.

Per entrambi gli eventi – che si terranno in osservanza delle disposizioni covid - è indispensabile prenotare i posti telefonando al numero 377.31.80.480. L’inizio di entrambi gli eventi è fissato per le ore. 21.00.