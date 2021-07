Notte incantata alla Torre della Strega di Maranello

Una serata tra letture e stelle alla Torre della Strega di Fogliano, uno dei luoghi più suggestivi del territorio maranellese. Sabato 17 luglio alle ore 20.45 una serata magica per i più piccoli e i genitori: si parte con la lettura animata “Il mito di Teseo e il Minotauro”, sulla storia d’amore di Teseo e Arianna e della sua corona che venne lanciata nel firmamento, a cura di Ecosapiens.

A seguire uno spuntino e alle 21.45 si passerà al telescopio per l’identificazione delle principali stelle e costellazioni della stagione estiva e l’osservazione dei rilievi lunari, con Pierluigi Giacobazzi. Si consiglia di portare un panno, una torcia e una mascherina. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e in caso di maltempo sarà annullata.

La Torre della Strega si erge sulla sommità delle colline di Fogliano di Maranello: una collocazione che incoraggia a ipotizzarne una funzione di punto di osservazione e vedetta. Si tratta dei resti monumentali di un antico torrione quadrangolare di poco meno di sei metri di lato, attualmente alta circa 7 metri, edificato tra il XIII e il XV secolo d.C., che ricorda la presenza di una struttura fortificata utilizzata come torre di vedetta e di rifugio, appartenente ad un sistema di fortificazione che comprendeva i castelli di Maranello, Spezzano e Montegibbio.

Il Planetario di Modena ha individuato questo sito come postazione ottimale per l’osservazione del cielo: per questo motivo sono state collocate in adiacenza alla torre due piattaforme circolari per lo stazionamento degli strumenti ottici.