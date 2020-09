A Medolla si festeggia insieme con la “Notte a pois” e la Festa del Volontariato

Sabato 12 settembre per le vie del centro di Medolla torna la “Notte a pois”, confermata come tutti gli altri spettacoli in calendario nel 2020, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. A partire dalle 20, negozi aperti, musica, gastronomia e animazioni per tutte le età, mentre sua via Roma sarà possibile trovare il mercatino dei prodotti del nostro territorio.

In piazza Garibaldi, alle 21.45, show del ventriloquo Nicola Pesaresi, che con i suoi personaggi ha calcato i palcoscenici di programmi tv come “Tu si que vales” e “Italia’s got talent”, e a seguire intrattenimento con Radio Pico.

L’edizione di quest’anno sarà abbinata alla Festa del Volontariato, in collaborazione con la Consulta del Volontariato, un’occasione per conoscere più da vicino il mondo associativo medollese, così importante per tutta la comunità. Dalle 20 alle 23.30, al Teatro Facchini sarà inoltre allestita “Made in Medo”, a cura del gruppo di artisti Medollarte: espongono le loro opere Emanuele Borsari, Fiorella Ferioli, Luigi Fratti, Nadia Oddolini, Sauro Sabattini, Denni Sgarbi, Barbara Tosatti, Alberto Vincenzi e Lucia Casari, presenteranno inoltre i loro libri Barbara Tosatti (“L’amore è una grande malattia mentale”) e Maurizio Marchesi (“Gli odori della stufa a legna”).

“Dolce” chiusura alle 23.30 con bomboloni caldi per tutti. Come per le scorse edizioni, è gradito da parte di tutti i partecipanti abbigliamento a pois. L’evento è organizzato da Pro Loco Medolla, con il sostegno e la partecipazione del Comune e dei commercianti di Medolla.

In caso di maltempo la “Notte a pois” si svolgerà domenica 13 settembre, con gli stessi orari e lo stesso programma.