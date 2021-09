Torna la "Notte a pois" in centro a Medolla

Indirizzo non disponibile

A Medolla torna la Notte a Pois, organizzata da Pro Loco con la collaborazione e il sostegno di Comune e Commercianti di Medolla. Appuntamento per domani, sabato 25 settembre, con lo spettacolo di Luciano Maci, imitatore e trasformista in piazza Garibaldi con inizio alle ore 21 (ingresso gratuito, gradita la prenotazione al 3247931434 o a prolocomedolla@gmail.com), mentre alle ore 19,30 all'Arena Vallechiara la collaborazione tra Alle Pizza e Bar Minelli darà vita a "Pizza in Vallechiara" (Prenotazione obbligatoria al 3495529910).

Al termine dello spettacolo in piazza, si ripeterà invece la dolcissima tradizione dei bomboloni caldi distribuiti a tutti i presenti.