L'evento in Appennino, Pievepelago accende la Notte di Rosa

La Notte Rosa di Pievepelago è famosa per la lunga tavolata allestita lungo la via del centro (via Roma) dove i ristoranti vi serviranno piatti tipici della cucina emiliana e di quella toscana. In ogni angolo del paese sarà presente una live band o un dj set, per ballare insieme tutta la notte, ma non mancheranno gli stand gastronomici e i mercatini.

Programma