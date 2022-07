“Taranta d’amore” in piazza a Carpi con l'Orchestra Popolare Italiana

Una grande festa spettacolo, come una antica e gioiosa festa contadina, andrà in scena in Piazza Martiri a Carpi giovedì 7 luglio alle ore 21.30 (ingresso gratuito) al ritmo dell’energia dell’Orchestra Popolare italiana diretta da Ambrogio Sparagna in una “Taranta d’amore”. Lo spettacolo fa parte del cartellone di FESTIVAL MUNDUS (realizzato da ATER Fondazione) e di CARPINMUSICA, la stagione estiva di concerti organizzata dal Teatro Comunale di Carpi con la direzione artistica di Carlo Guaitoli.

Un concerto dedicato ai balli della tradizione popolare italiana: gighe, saltarelli, ballarelle, pizziche, tammuriate e soprattutto tarantelle saranno al centro della piazza che verrà rapita dal loro ritmo vorticoso tra organetti, chitarre, ciaramelle e tamburelli.

L’energia del ritmo, la varietà e originalità dei suoni degli strumenti popolari, la forza delle voci che cantano tanti dialetti diversi, travolgeranno il pubblico come sempre avviene nei concerti di Sparagna che passa in rassegna un suggestivo repertorio che emoziona e diverte.

Ambrogio Sparagna è uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea con all'attivo numerosi progetti realizzati con artisti italiani e solisti da tutto il mondo, dirige l’Orchestra Popolare Italiana, un ensemble di voci, organetti, percussioni e altri strumenti tradizionali che propone un variegato repertorio che abbraccia diverse regioni d’Italia attraverso progetti originali.